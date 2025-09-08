Биржи Европы закрылись в плюсе в понедельник

https://1prime.ru/20250908/birzhi-861979341.html

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника в плюсе, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,14% - до 9 221,44 пункта, французский CAC 40 - на 0,78%, до 7 734,84 пункта, немецкий DAX - на 0,89%, до 23 807,13 пункта. В понедельник была опубликована немецкая макростатистика. Так, объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в июле вырос на 1,3% в месячном выражении, что совпало с прогнозом аналитиков. При этом в годовом выражении промпроизводство в Германии в июле увеличилось на 1,5%. Несмотря на рост в понедельник, аналитики прогнозируют снижение французского CAC 40 на фоне политических новостей. Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что вопрос о доверии правительству будет поставлен на внеочередной сессии парламента 8 сентября. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже заявили о своем намерении выразить кабмину недоверие. "Мы считаем, что французские акции и облигации, безусловно, останутся под давлением", - цитирует агентство Рейтер старшего аналитика Swissquote Bank Ипек Озкардескую (Ipek Ozkardeskaya). При этом, отмечает эксперт, риски могут быть ограничены.

