Биржи Европы закрылись в плюсе в понедельник - 08.09.2025
Биржи Европы закрылись в плюсе в понедельник
Биржи Европы закрылись в плюсе в понедельник - 08.09.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы закрылись в плюсе в понедельник
Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника в плюсе, свидетельствуют данные бирж. | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T21:08+0300
2025-09-08T21:08+0300
рынок
индексы
европа
германия
франция
франсуа байру
dax
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника в плюсе, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,14% - до 9 221,44 пункта, французский CAC 40 - на 0,78%, до 7 734,84 пункта, немецкий DAX - на 0,89%, до 23 807,13 пункта. В понедельник была опубликована немецкая макростатистика. Так, объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в июле вырос на 1,3% в месячном выражении, что совпало с прогнозом аналитиков. При этом в годовом выражении промпроизводство в Германии в июле увеличилось на 1,5%. Несмотря на рост в понедельник, аналитики прогнозируют снижение французского CAC 40 на фоне политических новостей. Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что вопрос о доверии правительству будет поставлен на внеочередной сессии парламента 8 сентября. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже заявили о своем намерении выразить кабмину недоверие. "Мы считаем, что французские акции и облигации, безусловно, останутся под давлением", - цитирует агентство Рейтер старшего аналитика Swissquote Bank Ипек Озкардескую (Ipek Ozkardeskaya). При этом, отмечает эксперт, риски могут быть ограничены.
европа
германия
франция
рынок, индексы, европа, германия, франция, франсуа байру, dax
Рынок, Индексы, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, Франсуа Байру, DAX
21:08 08.09.2025
 
Биржи Европы закрылись в плюсе в понедельник

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника в плюсе, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,14% - до 9 221,44 пункта, французский CAC 40 - на 0,78%, до 7 734,84 пункта, немецкий DAX - на 0,89%, до 23 807,13 пункта.
В понедельник была опубликована немецкая макростатистика. Так, объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в июле вырос на 1,3% в месячном выражении, что совпало с прогнозом аналитиков.
При этом в годовом выражении промпроизводство в Германии в июле увеличилось на 1,5%.
Несмотря на рост в понедельник, аналитики прогнозируют снижение французского CAC 40 на фоне политических новостей. Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что вопрос о доверии правительству будет поставлен на внеочередной сессии парламента 8 сентября. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже заявили о своем намерении выразить кабмину недоверие.
"Мы считаем, что французские акции и облигации, безусловно, останутся под давлением", - цитирует агентство Рейтер старшего аналитика Swissquote Bank Ипек Озкардескую (Ipek Ozkardeskaya). При этом, отмечает эксперт, риски могут быть ограничены.
Газовая компрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Цены на газ в Европе снизились на 0,1 процента
5 сентября, 19:31
 
РынокИндексыЕВРОПАГЕРМАНИЯФРАНЦИЯФрансуа БайруDAX
 
 
