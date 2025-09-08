https://1prime.ru/20250908/biznes-861957136.html

В ГД предложили давать бизнесу бесплатный Wi-Fi через государственные точки

В ГД предложили давать бизнесу бесплатный Wi-Fi через государственные точки

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили обращение главам регионов России с предложением давать малым и средним предпринимателям бесплатный доступ к Wi-Fi при отключении интернета, если рядом есть государственные точки, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Просим рассмотреть возможность предоставления доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в субъекте Российской Федерации, к сетям Wi-Fi, которые принадлежат государственным (муниципальным) организациям и органам власти (в том числе на безвозмездной основе)", - сказано в документе. Отмечается, что в последнее время во многих субъектах РФ в целях обеспечения безопасности граждан периодически отсутствует доступ к сети "Интернет" через мобильные устройства. Также подчеркивается, что в России на высоком уровне развиты информационные ресурсы, на основе которых функционирует бизнес (онлайн-кассы, эквайринг, платформенные сервисы и др.), отсутствие стабильного подключения к сети "Интернет" приостанавливает осуществление хозяйственных операций, что отрицательно сказывается не только на экономике региона, но и на качестве жизни граждан. "В некоторых субъектах РФ для поддержки малого бизнеса и сохранения стабильной деятельности предприятий предоставляется возможность подключения к сетям Wi-Fi, которые принадлежат государственным (муниципальным) организациям и органам власти, находящимся рядом с местом осуществления хозяйственной деятельности (в том числе на безвозмездной основе)", - говорится в документе. По мнению авторов обращения, внедрение таких мер во всех населенных пунктах позволит снизить убытки от отключений для предпринимателей, а также сохранить экономическую активность.

