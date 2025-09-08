https://1prime.ru/20250908/briks-861968023.html
Си Цзиньпин призвал БРИКС защищать международный экономический порядок
Си Цзиньпин призвал БРИКС защищать международный экономический порядок - 08.09.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин призвал БРИКС защищать международный экономический порядок
БРИКС должна отстаивать открытость, защищать международный экономический и торговый порядок, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на онлайн-саммите... | 08.09.2025, ПРАЙМ
экономика
китай
си цзиньпин
ПЕКИН, 8 сен - ПРАЙМ. БРИКС должна отстаивать открытость, защищать международный экономический и торговый порядок, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на онлайн-саммите организации. "(БРИКС - ред.) должна твердо стоять на принципах открытости и взаимовыгоды, защищать международный экономический и торговый порядок. Экономическая глобализация является необратимой исторической тенденцией. Развитие каждой страны невозможно без открытой среды международного сотрудничества, и никто не сможет уйти и закрыться на своем одиноком острове", - заявил Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
китай
ПЕКИН, 8 сен - ПРАЙМ. БРИКС должна отстаивать открытость, защищать международный экономический и торговый порядок, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на онлайн-саммите организации.
"(БРИКС - ред.) должна твердо стоять на принципах открытости и взаимовыгоды, защищать международный экономический и торговый порядок. Экономическая глобализация является необратимой исторической тенденцией. Развитие каждой страны невозможно без открытой среды международного сотрудничества, и никто не сможет уйти и закрыться на своем одиноком острове", - заявил Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
