Си Цзиньпин призвал БРИКС защищать международный экономический порядок

Си Цзиньпин призвал БРИКС защищать международный экономический порядок

2025-09-08T16:20+0300

ПЕКИН, 8 сен - ПРАЙМ. БРИКС должна отстаивать открытость, защищать международный экономический и торговый порядок, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на онлайн-саммите организации. "(БРИКС - ред.) должна твердо стоять на принципах открытости и взаимовыгоды, защищать международный экономический и торговый порядок. Экономическая глобализация является необратимой исторической тенденцией. Развитие каждой страны невозможно без открытой среды международного сотрудничества, и никто не сможет уйти и закрыться на своем одиноком острове", - заявил Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

