Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Советник Трампа заявил, что БРИКС не выживет без торговли с США - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250908/briks-861983137.html
Советник Трампа заявил, что БРИКС не выживет без торговли с США
Советник Трампа заявил, что БРИКС не выживет без торговли с США - 08.09.2025, ПРАЙМ
Советник Трампа заявил, что БРИКС не выживет без торговли с США
Старший советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро в понедельник заявил, что ни один из членов БРИКС якобы не сможет выжить торговли с... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T23:44+0300
2025-09-08T23:44+0300
мировая экономика
сша
бразилия
китай
дональд трамп
юрий ушаков
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/68/841466808_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_a2e97c830bba5634ca194725954714a6.jpg
ВАШИНГТОН, 8 сен - ПРАЙМ. Старший советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро в понедельник заявил, что ни один из членов БРИКС якобы не сможет выжить торговли с Соединенными Штатами. "Ни одна из этих стран не выживет, если не будет продавать свою продукцию США. Когда они продают свой экспорт Соединенным Штатам, то они, словно вампиры, высасывают из нас всю кровь своими недобросовестными торговыми практиками", - заявил американский чиновник телеканалу Real America's Voice. Наварро также усомнился в способности стран-участниц БРИКС оставаться единым объединением из-за наличия, по его словам, "ненависти и желания убить друг-друга". БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
https://1prime.ru/20250719/tramp-859695182.html
сша
бразилия
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/68/841466808_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_191f1a2a0b20d1f337d24b1f3127fb90.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, бразилия, китай, дональд трамп, юрий ушаков
Мировая экономика, США, БРАЗИЛИЯ, КИТАЙ, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
23:44 08.09.2025
 
Советник Трампа заявил, что БРИКС не выживет без торговли с США

Советник Трампа Наварро: ни одна страна БРИКС не выживет без торговли с США

© РИА Новости . Сергей Пятаков/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлажки стран БРИКС
Флажки стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Флажки стран БРИКС. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 8 сен - ПРАЙМ. Старший советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро в понедельник заявил, что ни один из членов БРИКС якобы не сможет выжить торговли с Соединенными Штатами.
"Ни одна из этих стран не выживет, если не будет продавать свою продукцию США. Когда они продают свой экспорт Соединенным Штатам, то они, словно вампиры, высасывают из нас всю кровь своими недобросовестными торговыми практиками", - заявил американский чиновник телеканалу Real America's Voice.
Наварро также усомнился в способности стран-участниц БРИКС оставаться единым объединением из-за наличия, по его словам, "ненависти и желания убить друг-друга".
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
Трамп заявил, что БРИКС пытается вытеснить доллар
19 июля, 00:56
 
Мировая экономикаСШАБРАЗИЛИЯКИТАЙДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала