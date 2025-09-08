Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
08.09.2025 Расходы бюджета на нацпроекты на 1 сентября исполнены на 65,3 процента
Расходы бюджета на нацпроекты на 1 сентября исполнены на 65,3 процента
2025-09-08T19:38+0300
финансы
россия
рф
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов на 1 сентября 2025 года, по предварительным данным, исполнены почти на 4 триллиона рублей, или на 65,3% от годового плана за 2025 год, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ. "По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 сентября 2025 года – составило 3 922,6 млрд рублей или 65,3% от плановых бюджетных назначений", - говорится в материалах. На 1 сентября лидерами по расходованию средств стали нацпроекты "Эффективная и конкурентная экономика" - 73,8%, "Семья" - 72,9%, "Новые технологии сбережения здоровья" - 71,3%; "Молодежь и дети" - 70,7%; "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" - 70,3%. За ними следуют "Кадры" - 69,9%; "Международная кооперация и экспорт" - 65,2%; "Продолжительная и активная жизнь" - 65,1%; "Туризм и гостеприимство" - 53,4%; "Новые атомные и энергетические технологии" - 53%, "Инфраструктура для жизни" - 52,1%; "Экологическое благополучие" - 50,2%; "Новые материалы и химия" - 50,7%. Уровень исполнения остальных нацпроектов, как следует из материалов, пока самый низкий. Среди них - "Эффективная транспортная система" - 44,8%; "Беспилотные авиационные системы" - 48,5%; "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" - 44,1%; "Экономика данных и цифровая трансформация государства" - 39,5%; "Средства производства и автоматизации" - 21,2%.
рф
Новости
ru-RU
финансы, россия, рф
Финансы, РОССИЯ, РФ
19:38 08.09.2025
 
Расходы бюджета на нацпроекты на 1 сентября исполнены на 65,3 процента

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов на 1 сентября 2025 года, по предварительным данным, исполнены почти на 4 триллиона рублей, или на 65,3% от годового плана за 2025 год, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.
"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 сентября 2025 года – составило 3 922,6 млрд рублей или 65,3% от плановых бюджетных назначений", - говорится в материалах.
На 1 сентября лидерами по расходованию средств стали нацпроекты "Эффективная и конкурентная экономика" - 73,8%, "Семья" - 72,9%, "Новые технологии сбережения здоровья" - 71,3%; "Молодежь и дети" - 70,7%; "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" - 70,3%.
За ними следуют "Кадры" - 69,9%; "Международная кооперация и экспорт" - 65,2%; "Продолжительная и активная жизнь" - 65,1%; "Туризм и гостеприимство" - 53,4%; "Новые атомные и энергетические технологии" - 53%, "Инфраструктура для жизни" - 52,1%; "Экологическое благополучие" - 50,2%; "Новые материалы и химия" - 50,7%.
Уровень исполнения остальных нацпроектов, как следует из материалов, пока самый низкий. Среди них - "Эффективная транспортная система" - 44,8%;
"Беспилотные авиационные системы" - 48,5%; "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" - 44,1%; "Экономика данных и цифровая трансформация государства" - 39,5%; "Средства производства и автоматизации" - 21,2%.
Путин оценил работу правительства по формированию бюджета
5 сентября, 10:28
Путин оценил работу правительства по формированию бюджета
5 сентября, 10:28
 
ФинансыРОССИЯРФ
 
 
