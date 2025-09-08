https://1prime.ru/20250908/byudzhet-861976912.html

Расходы бюджета на нацпроекты на 1 сентября исполнены на 65,3 процента

Расходы бюджета на нацпроекты на 1 сентября исполнены на 65,3 процента - 08.09.2025, ПРАЙМ

Расходы бюджета на нацпроекты на 1 сентября исполнены на 65,3 процента

Расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов на 1 сентября 2025 года, по предварительным данным, исполнены почти на 4 триллиона... | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T19:38+0300

2025-09-08T19:38+0300

2025-09-08T19:38+0300

финансы

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567035_0:93:3225:1907_1920x0_80_0_0_2b1c9ba042b87914eab7a1fb33f277fe.jpg

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов на 1 сентября 2025 года, по предварительным данным, исполнены почти на 4 триллиона рублей, или на 65,3% от годового плана за 2025 год, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ. "По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 сентября 2025 года – составило 3 922,6 млрд рублей или 65,3% от плановых бюджетных назначений", - говорится в материалах. На 1 сентября лидерами по расходованию средств стали нацпроекты "Эффективная и конкурентная экономика" - 73,8%, "Семья" - 72,9%, "Новые технологии сбережения здоровья" - 71,3%; "Молодежь и дети" - 70,7%; "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" - 70,3%. За ними следуют "Кадры" - 69,9%; "Международная кооперация и экспорт" - 65,2%; "Продолжительная и активная жизнь" - 65,1%; "Туризм и гостеприимство" - 53,4%; "Новые атомные и энергетические технологии" - 53%, "Инфраструктура для жизни" - 52,1%; "Экологическое благополучие" - 50,2%; "Новые материалы и химия" - 50,7%. Уровень исполнения остальных нацпроектов, как следует из материалов, пока самый низкий. Среди них - "Эффективная транспортная система" - 44,8%; "Беспилотные авиационные системы" - 48,5%; "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" - 44,1%; "Экономика данных и цифровая трансформация государства" - 39,5%; "Средства производства и автоматизации" - 21,2%.

https://1prime.ru/20250905/putin-861835750.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф