Бюджет Петербурга на 2025 год планируется скорректировать

2025-09-08T23:57+0300

санкт-петербург

александр беглов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Бюджет Санкт-Петербурга на 2025 год планируется скорректировать, что позволит сократить его дефицит на 40,1 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Отмечается, что корректировка бюджета основана на актуальных данных за восемь месяцев этого года и отражает текущие экономические тренды. Проект постановления правительства Санкт-Петербурга о внесении изменений в основные параметры городского бюджета на 2025-2027 годы размещен на официальном сайте комитета финансов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. "Увеличение социальных расходов и сокращение дефицита бюджета основаны на актуальной экономической динамике. Укрепление доходной базы позволяет нам направить значительные дополнительные ресурсы на заработную плату учителей, врачей, работников культуры, на адресную поддержку участников специальной военной операции и их семей. Мы сохраняем все социальные обязательства и обеспечиваем устойчивое развитие города", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, основным драйвером роста доходов стали поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), которые превысили плановые показатели на 53,9 миллиарда рублей (+9,7%) благодаря опережающему росту заработной платы петербуржцев. С учетом предлагаемых изменений в 2025 году: доходы бюджета увеличиваются на 59,5 миллиарда рублей (на 4,5% к утвержденному бюджету), в том числе собственные доходы – на 51,1 млрд рублей; расходы увеличиваются на 19,4 миллиарда рублей (на 1,3% к утвержденному бюджету), в том числе за счет средств федерального бюджета – на 4,9 миллиарда рублей. Дефицит сокращается на 40,1 миллиарда рублей. Сообщается, что на поддержку участников специальной военной операции и их семей планируется направить дополнительно 9,4 миллиарда рублей, на повышение оплаты труда учителей, врачей и других работников бюджетной сферы – 12,7 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование получат такие социально значимые сферы, как уборка внутриквартальных территорий (+1,2 миллиарда рублей), субсидирование пассажирских перевозок для обеспечения льготного проезда новых категорий граждан (+1,3 миллиарда рублей), лекарственное обеспечение (+0,9 миллиарда рублей). Государственный долг Санкт-Петербурга по-прежнему остается на низком уровне, и на конец 2025 года составит около 5% от объема налоговых и неналоговых доходов, что значительно ниже установленных законодательством ограничений. С учетом этого проекта закона основные параметры бюджета Петербурга на 2025 год после корректировки составят: доходы – 1,387 триллиона рублей, расходы – 1,51 триллиона рублей, дефицит – 122,999 миллиарда рублей.

санкт-петербург

