Число проданных за долги квартир в России упало на треть - 08.09.2025, ПРАЙМ
Число проданных за долги квартир в России упало на треть
Число проданных за долги квартир в России упало на треть - 08.09.2025, ПРАЙМ
Число проданных за долги квартир в России упало на треть
Количество проданных за долги квартир в январе-августе 2025 года упало на треть относительно восьми месяцев прошлого года - до 1,2 тысячи квартир, что стало... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T05:17+0300
2025-09-08T05:17+0300
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Количество проданных за долги квартир в январе-августе 2025 года упало на треть относительно восьми месяцев прошлого года - до 1,2 тысячи квартир, что стало минимальным результатом за всю историю торгов, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе коллекторского агентства "Долговой Консультант". По данным коллекторов, проанализировавших открытые данных ГИС "Торги", общая стоимость проданных на торгах квартир составила 3,8 миллиарда рублей. Жилое помещение в среднем обходилось в 3,2 миллиона рублей - почти на 19% больше начальной цены. "В прошлые годы в среднем на торгах ежегодно продавалось по 4 тысячи квартир при росте цены на 25% и более. Одна из причин - должники стали разговаривать с кредиторами и начинают погашать долги, не доводя ситуацию до судов и последующих торгов. Вторая причина - на торгах отсутствует покупатель. Еще одно менее очевидное объяснение - кредиторы предпочитают взять жилье "на баланс", чтобы продать его после того, как улучшится экономическая ситуация", - прокомментировал гендиректор агентства Денис Аксенов. При этом больше всего квартир за долги, как подсчитали коллекторы, было продано в январе-августе в Московской области (80 объектов), Москве (67), Санкт-Петербурге (57), Краснодарском крае (42) и Челябинской области (40).
05:17 08.09.2025
 
Число проданных за долги квартир в России упало на треть

Количество проданных за долги квартир в России упало на треть

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Количество проданных за долги квартир в январе-августе 2025 года упало на треть относительно восьми месяцев прошлого года - до 1,2 тысячи квартир, что стало минимальным результатом за всю историю торгов, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе коллекторского агентства "Долговой Консультант".
По данным коллекторов, проанализировавших открытые данных ГИС "Торги", общая стоимость проданных на торгах квартир составила 3,8 миллиарда рублей. Жилое помещение в среднем обходилось в 3,2 миллиона рублей - почти на 19% больше начальной цены.
"В прошлые годы в среднем на торгах ежегодно продавалось по 4 тысячи квартир при росте цены на 25% и более. Одна из причин - должники стали разговаривать с кредиторами и начинают погашать долги, не доводя ситуацию до судов и последующих торгов. Вторая причина - на торгах отсутствует покупатель. Еще одно менее очевидное объяснение - кредиторы предпочитают взять жилье "на баланс", чтобы продать его после того, как улучшится экономическая ситуация", - прокомментировал гендиректор агентства Денис Аксенов.
При этом больше всего квартир за долги, как подсчитали коллекторы, было продано в январе-августе в Московской области (80 объектов), Москве (67), Санкт-Петербурге (57), Краснодарском крае (42) и Челябинской области (40).
 
Заголовок открываемого материала