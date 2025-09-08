https://1prime.ru/20250908/chislo-861935598.html

Число проданных за долги квартир в России упало на треть

2025-09-08T05:17+0300

недвижимость

общество

московская область

москва

санкт-петербург

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Количество проданных за долги квартир в январе-августе 2025 года упало на треть относительно восьми месяцев прошлого года - до 1,2 тысячи квартир, что стало минимальным результатом за всю историю торгов, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе коллекторского агентства "Долговой Консультант". По данным коллекторов, проанализировавших открытые данных ГИС "Торги", общая стоимость проданных на торгах квартир составила 3,8 миллиарда рублей. Жилое помещение в среднем обходилось в 3,2 миллиона рублей - почти на 19% больше начальной цены. "В прошлые годы в среднем на торгах ежегодно продавалось по 4 тысячи квартир при росте цены на 25% и более. Одна из причин - должники стали разговаривать с кредиторами и начинают погашать долги, не доводя ситуацию до судов и последующих торгов. Вторая причина - на торгах отсутствует покупатель. Еще одно менее очевидное объяснение - кредиторы предпочитают взять жилье "на баланс", чтобы продать его после того, как улучшится экономическая ситуация", - прокомментировал гендиректор агентства Денис Аксенов. При этом больше всего квартир за долги, как подсчитали коллекторы, было продано в январе-августе в Московской области (80 объектов), Москве (67), Санкт-Петербурге (57), Краснодарском крае (42) и Челябинской области (40).

2025

