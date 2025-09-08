Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД осудил попытки Запада устранить Додика с политической сцены
2025-09-08T12:46+0300
2025-09-08T12:46+0300
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия решительно осуждает попытки Запада устранить президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика с политической сцены нечистоплотными методами, сообщил в понедельник МИД РФ. "Россия решительно осуждает попытки западников нечистоплотными методами устранить с политической сцены законно избранного и легитимного президента Республики Сербской Милорада Додика. Вынесенный ему неправосудный обвинительный вердикт по сфабрикованному уголовному делу вкупе с политически мотивированным решением Центризбиркома БиГ отозвать президентский мандат Додика, несёт значительный дестабилизирующий потенциал", - сказано в заявлении. Москва также выступает за возвращение ситуации в Боснии и Герцеговине в правовое демократическое русло, отмечают в министерстве. "Для этого необходимы скорейшее закрытие аппарата высокого представителя (Кристиана Шмидта - ред.), превратившегося в главный генератор проблем в Боснии и Герцеговине, восстановление прямого диалога между самими боснийскими сторонами, прекращение западного вмешательства во внутрибоснийские дела", - подчеркивают в заявлении.
россия, общество , босния и герцеговина, запад, москва, милорад додик
Политика, РОССИЯ, Общество , Босния и Герцеговина, ЗАПАД, МОСКВА, Милорад Додик
12:46 08.09.2025
 
МИД осудил попытки Запада устранить Додика с политической сцены

МИД: Россия осуждает попытки Запада устранить Додика с политической сцены

© РИА Новости . Максим Дурнев | Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик
© РИА Новости . Максим Дурнев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия решительно осуждает попытки Запада устранить президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика с политической сцены нечистоплотными методами, сообщил в понедельник МИД РФ.
"Россия решительно осуждает попытки западников нечистоплотными методами устранить с политической сцены законно избранного и легитимного президента Республики Сербской Милорада Додика. Вынесенный ему неправосудный обвинительный вердикт по сфабрикованному уголовному делу вкупе с политически мотивированным решением Центризбиркома БиГ отозвать президентский мандат Додика, несёт значительный дестабилизирующий потенциал", - сказано в заявлении.
Москва также выступает за возвращение ситуации в Боснии и Герцеговине в правовое демократическое русло, отмечают в министерстве.
"Для этого необходимы скорейшее закрытие аппарата высокого представителя (Кристиана Шмидта - ред.), превратившегося в главный генератор проблем в Боснии и Герцеговине, восстановление прямого диалога между самими боснийскими сторонами, прекращение западного вмешательства во внутрибоснийские дела", - подчеркивают в заявлении.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
