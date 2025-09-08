https://1prime.ru/20250908/dodik-861954144.html

МИД осудил попытки Запада устранить Додика с политической сцены

МИД осудил попытки Запада устранить Додика с политической сцены - 08.09.2025, ПРАЙМ

МИД осудил попытки Запада устранить Додика с политической сцены

Россия решительно осуждает попытки Запада устранить президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика с политической сцены... | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T12:46+0300

2025-09-08T12:46+0300

2025-09-08T12:46+0300

политика

россия

общество

босния и герцеговина

запад

москва

милорад додик

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861790941_0:47:1920:1127_1920x0_80_0_0_d6d30786e48f2d3f3fae5ce45dc0a3e8.jpg

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия решительно осуждает попытки Запада устранить президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика с политической сцены нечистоплотными методами, сообщил в понедельник МИД РФ. "Россия решительно осуждает попытки западников нечистоплотными методами устранить с политической сцены законно избранного и легитимного президента Республики Сербской Милорада Додика. Вынесенный ему неправосудный обвинительный вердикт по сфабрикованному уголовному делу вкупе с политически мотивированным решением Центризбиркома БиГ отозвать президентский мандат Додика, несёт значительный дестабилизирующий потенциал", - сказано в заявлении. Москва также выступает за возвращение ситуации в Боснии и Герцеговине в правовое демократическое русло, отмечают в министерстве. "Для этого необходимы скорейшее закрытие аппарата высокого представителя (Кристиана Шмидта - ред.), превратившегося в главный генератор проблем в Боснии и Герцеговине, восстановление прямого диалога между самими боснийскими сторонами, прекращение западного вмешательства во внутрибоснийские дела", - подчеркивают в заявлении.

https://1prime.ru/20250807/dodik-860447489.html

босния и герцеговина

запад

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , босния и герцеговина, запад, москва, милорад додик