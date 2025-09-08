https://1prime.ru/20250908/dollar-861965178.html

Внебиржевой курс доллара превысил 82 рубля

Внебиржевой курс доллара превысил 82 рубля - 08.09.2025, ПРАЙМ

Внебиржевой курс доллара превысил 82 рубля

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся немного выше 82 рублей, впервые с 29 июля, следует из данных торгов. | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T15:41+0300

2025-09-08T15:41+0300

2025-09-08T16:10+0300

экономика

доллар

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7c342d90f72215bdb1810a0d44fa850.jpg

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся немного выше 82 рублей, впервые с 29 июля, следует из данных торгов.К 15.38 мск курс доллара рос на 77 копеек относительно предыдущего закрытия - до 81,99 рубля. Минутами ранее он обновил максимум с 29 июля, поднявшись до 82,005 рубля.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

https://1prime.ru/20250908/yuan-861958442.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

доллар