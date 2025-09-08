Внебиржевой курс доллара превысил 82 рубля

https://1prime.ru/20250908/dollar-861965178.html
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся немного выше 82 рублей, впервые с 29 июля, следует из данных торгов. | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T15:41+0300
2025-09-08T15:41+0300
2025-09-08T16:10+0300
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся немного выше 82 рублей, впервые с 29 июля, следует из данных торгов.К 15.38 мск курс доллара рос на 77 копеек относительно предыдущего закрытия - до 81,99 рубля. Минутами ранее он обновил максимум с 29 июля, поднявшись до 82,005 рубля.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
доллар
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся немного выше 82 рублей, впервые с 29 июля, следует из данных торгов.
К 15.38 мск курс доллара рос на 77 копеек относительно предыдущего закрытия - до 81,99 рубля. Минутами ранее он обновил максимум с 29 июля, поднявшись до 82,005 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
