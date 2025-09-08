https://1prime.ru/20250908/dollar-861974796.html

Доллар дешевеет к евро и растет к иене

Доллар дешевеет к евро и растет к иене

Стоимость доллара снижается по отношению к евро и растет к иене в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. | 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и растет к иене в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.46 мск курс евро к доллару рос до 1,1742 доллара с 1,1719 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене - до 147,84 иены с уровня прошлого закрытия в 147,41 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,17% - до 97,6 пункта. Трейдеры продолжают оценивать данные о занятости в США, которые оказались хуже ожиданий. Слабая статистика поддержала ожидания понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 90% аналитиков прогнозируют ее снижение на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%, 10% - на 50 базисных пунктов, до 3,75-4%. "Слабый отчет по занятости в несельскохозяйственных отраслях за август укрепил ожидания того, что ФРС возобновит понижение ставок в этом месяце, и даже способствовал ожидания того, что она может начать с более значительного снижения на 50 базисных пунктов", - приводит агентство Рейтер мнение экономиста MUFG Ли Хардмана (Lee Hardman). Японская валюта в понедельник дешевеет к доллару на фоне политических новостей. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба подтвердил в ходе пресс-конференции в воскресенье, что покидает пост председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

