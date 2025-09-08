Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о росте ВВП России - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250908/ekspert-861934277.html
Эксперт рассказал о росте ВВП России
Эксперт рассказал о росте ВВП России - 08.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о росте ВВП России
Показатели ВВП (валового внутреннего продукта) России продолжают расти, несмотря на западные санкции, за первое полугодие 2025 года реальный ВВП вырос на 1,2%,... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T01:43+0300
2025-09-08T02:23+0300
экономика
россия
рф
запад
москва
владимир путин
ран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861934277.jpg?1757287434
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Показатели ВВП (валового внутреннего продукта) России продолжают расти, несмотря на западные санкции, за первое полугодие 2025 года реальный ВВП вырос на 1,2%, заявил в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин. По словам Головнина, чтобы понимать динамику роста экономики, нужно в первую очередь вспомнить о недавних событиях, то есть о беспрецедентных санкциях, введенных в 2022 году. "Здесь стоит обратить внимание на темпы роста экономики за 2022-2024 годы, то есть за три полных года. Мы видим, что в 2022 году был спад, но в среднем за 2022-2024 годы реальный ВВП рос на 2,3% в год. В первом полугодии 2025 года, по предварительной оценке, реальный ВВП вырос всего на 1,2%", - отметил Головнин. Он добавил, что после первого кризиса XXI века наша экономика за 2008-2013 годы росла на 2% в год, а за 2014-2019 годы, после введения серьезных санкций и резкого спада цен на нефть - на 0,9% в год. "Если вспомнить первый кризис XXI века - 2008-2009 годы, то наша экономика после него (за 2008-2013 годы) росла на 2% в год. Дальше - интереснее: 2014-2019 годы - период после введения серьезных санкций и резкого спада цен на нефть. В этот период наша экономика росла на 0,9% в год", - подчеркнул директор Института экономики РАН. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте ria.ru в 11.00 мск
рф
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, запад, москва, владимир путин, ран
Экономика, РОССИЯ, РФ, ЗАПАД, МОСКВА, Владимир Путин, РАН
01:43 08.09.2025 (обновлено: 02:23 08.09.2025)
 
Эксперт рассказал о росте ВВП России

Экономист Головнин рассказал, что ВВП России продолжает расти, несмотря на санкции

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Показатели ВВП (валового внутреннего продукта) России продолжают расти, несмотря на западные санкции, за первое полугодие 2025 года реальный ВВП вырос на 1,2%, заявил в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин.
По словам Головнина, чтобы понимать динамику роста экономики, нужно в первую очередь вспомнить о недавних событиях, то есть о беспрецедентных санкциях, введенных в 2022 году.
"Здесь стоит обратить внимание на темпы роста экономики за 2022-2024 годы, то есть за три полных года. Мы видим, что в 2022 году был спад, но в среднем за 2022-2024 годы реальный ВВП рос на 2,3% в год. В первом полугодии 2025 года, по предварительной оценке, реальный ВВП вырос всего на 1,2%", - отметил Головнин.
Он добавил, что после первого кризиса XXI века наша экономика за 2008-2013 годы росла на 2% в год, а за 2014-2019 годы, после введения серьезных санкций и резкого спада цен на нефть - на 0,9% в год.
"Если вспомнить первый кризис XXI века - 2008-2009 годы, то наша экономика после него (за 2008-2013 годы) росла на 2% в год. Дальше - интереснее: 2014-2019 годы - период после введения серьезных санкций и резкого спада цен на нефть. В этот период наша экономика росла на 0,9% в год", - подчеркнул директор Института экономики РАН.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте ria.ru в 11.00 мск
 
ЭкономикаРОССИЯРФЗАПАДМОСКВАВладимир ПутинРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала