Эксперт рассказал о состоянии рубля с 2022 года

Российская валюта с 2022 года находится в состоянии постоянных "качелей", заявил в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин.
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Российская валюта с 2022 года находится в состоянии постоянных "качелей", заявил в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин.
"Также можно сказать, что с 2022 года валюта находится в состоянии постоянных "качелей", степень колебания ее курса (волатильность) выросла, на наших глазах курс рубля несколько раз падал, а потом поднимался", - подчеркнул Головнин.
Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте ria.ru в 11.00 мск.
