https://1prime.ru/20250908/ekspert-861935453.html

Эксперт рассказал о состоянии рубля с 2022 года

Эксперт рассказал о состоянии рубля с 2022 года - 08.09.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о состоянии рубля с 2022 года

Российская валюта с 2022 года находится в состоянии постоянных "качелей", заявил в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин. | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T04:59+0300

2025-09-08T04:59+0300

2025-09-08T04:59+0300

россия

финансы

ран

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861935453.jpg?1757296757

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Российская валюта с 2022 года находится в состоянии постоянных "качелей", заявил в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин. "Также можно сказать, что с 2022 года валюта находится в состоянии постоянных "качелей", степень колебания ее курса (волатильность) выросла, на наших глазах курс рубля несколько раз падал, а потом поднимался", - подчеркнул Головнин. Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте ria.ru в 11.00 мск.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, ран