Экспорт Китая за восемь месяцев вырос на 5,9%

2025-09-08T06:44+0300
2025-09-08T06:44+0300
2025-09-08T06:44+0300
экономика
мировая экономика
китай
кнр
ПЕКИН, 8 сен - ПРАЙМ. Экспорт Китая по итогам первых восьми месяцев 2025 года вырос на 5,9%, при этом импорт снизился на 2,2%, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.
По данным таможни, экспорт Китая за отчетный период в годовом выражении вырос на 5,9% и составил 2,451 триллиона долларов, импорт снизился на 2,2%, составив 1,666 триллиона долларов.
Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте в январе-июле достиг отметки в 4,118 триллиона долларов, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года, уточнило ведомство.
По информации главного таможенного управления, в августе объем внешней торговли КНР достиг 541,3 миллиарда долларов, что на 3,1% выше показателя августа 2024 года и на 0,7% меньше, чем в июле 2025 года.
Экспорт в августе составил 321,8 миллиарда долларов, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года и на 0,1% выше, чем в июле этого года. Импорт достиг 219,5 миллиарда долларов, что на 1,3% больше, чем в августе прошлого года, при этом на 1,8% ниже показателя июля этого года.
По итогам 2024 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 3,8%, до рекордных 6,16 триллиона долларов, при этом экспорт поднялся на 5,9% и составил 3,577 триллиона долларов, а импорт возрос на 1,1%, до 2,585 триллиона, отметила таможня.
китай
кнр
