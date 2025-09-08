https://1prime.ru/20250908/eksport-861936772.html

Экспорт Китая за восемь месяцев вырос на 5,9%

08.09.2025, ПРАЙМ

Добавлены подробности (шестой и седьмой абзацы). ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Экспорт Китая по итогам первых восьми месяцев 2025 года вырос на 5,9%, при этом импорт снизился на 2,2%, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР. По данным таможни, экспорт Китая за отчетный период в годовом выражении вырос на 5,9% и составил 2,451 триллиона долларов, импорт снизился на 2,2%, составив 1,666 триллиона долларов. Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте в январе-июле достиг отметки в 4,118 триллиона долларов, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года, уточнило ведомство. По информации главного таможенного управления, в августе объем внешней торговли КНР достиг 541,3 миллиарда долларов, что на 3,1% выше показателя августа 2024 года и на 0,7% меньше, чем в июле 2025 года. Экспорт в августе составил 321,8 миллиарда долларов, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года и на 0,1% выше, чем в июле этого года. Импорт достиг 219,5 миллиарда долларов, что на 1,3% больше, чем в августе прошлого года, при этом на 1,8% ниже показателя июля этого года. Ведомство добавило, что лидерами по товарообороту с Китаем в январе-августе стали АСЕАН, Евросоюз и США, при этом товарооборот КНР со странами-участницами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии составил 686,782 миллиарда долларов, с ЕС - 541,042 миллиарда, с США - 380,064 миллиарда. Товарооборот КНР со странами Латинской Америки за отчетный период составил 353,651 миллиарда долларов, с государствами Африки - 222,051 миллиарда долларов. Таможенное управление также указало, что по итогам первых восьми месяцев 2025 года товарооборот Китая со странами, участвующими в инициативе "Один пояс, один путь", достиг 2,130 триллиона долларов (рост в годовом выражении на 4,4%), а с участниками Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП) - 1,250 триллиона долларов (рост на 4,4%). По итогам 2024 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 3,8%, до рекордных 6,16 триллиона долларов, при этом экспорт поднялся на 5,9% и составил 3,577 триллиона долларов, а импорт возрос на 1,1%, до 2,585 триллиона, отметила таможня.

