https://1prime.ru/20250908/eksport-861970317.html
В июле снизился экспорт Германии в Россию
В июле снизился экспорт Германии в Россию - 08.09.2025, ПРАЙМ
В июле снизился экспорт Германии в Россию
Экспорт Германии в РФ в июле 2025 года по сравнению с июнем снизился на 12,4% и составил 0,5 миллиарда евро, в годовом выражении снижение составило 19,8%,... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T17:06+0300
2025-09-08T17:06+0300
2025-09-08T17:06+0300
мировая экономика
россия
рф
запад
германия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_ba55da95e1952c94c354f5c376d34cc7.jpg
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Экспорт Германии в РФ в июле 2025 года по сравнению с июнем снизился на 12,4% и составил 0,5 миллиарда евро, в годовом выражении снижение составило 19,8%, сообщило в понедельник Федеральное статистическое бюро (Destatis) на основе предварительных данных. "Экспорт в Российскую Федерацию в июле 2025 года по сравнению с июнем 2025 года снизился с учётом календарной и сезонной корректировки на 12,4% и составил 0,5 миллиарда евро", - сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства. По сравнению с июлем 2024 года падение составило 19,8%. Отмечается также, что импорт из РФ в Германию в июле снизился на 43,9% по сравнению с месяцем ранее, до 0,1 миллиарда евро. В годовом сравнении снижение составило 40,3%. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250906/rossiya-861875150.html
рф
запад
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_19509b0db333e59cd227922565db0a3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, рф, запад, германия, владимир путин
Мировая экономика, РОССИЯ, РФ, ЗАПАД, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин
В июле снизился экспорт Германии в Россию
Destatis: импорт Германии в Россию в июле снизился на 12,4%