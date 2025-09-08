https://1prime.ru/20250908/erdogan-861980647.html
Эрдоган оценил ввод в эксплуатацию АЭС "Аккую"
Эрдоган оценил ввод в эксплуатацию АЭС "Аккую" - 08.09.2025, ПРАЙМ
Эрдоган оценил ввод в эксплуатацию АЭС "Аккую"
Ввод в эксплуатацию строящейся в Турции госкорпорацией "Росатом" АЭС "Аккую" принесет республике 50 миллиардов долларов внутреннего ВВП, заявил президент страны | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T22:01+0300
2025-09-08T22:01+0300
2025-09-08T22:01+0300
мировая экономика
турция
реджеп тайип эрдоган
аэс "аккую"
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852392275_0:89:3325:1959_1920x0_80_0_0_b2790f65cac50d81911ab6e13ccbbf21.jpg
АНКАРА, 8 сен – ПРАЙМ. Ввод в эксплуатацию строящейся в Турции госкорпорацией "Росатом" АЭС "Аккую" принесет республике 50 миллиардов долларов внутреннего ВВП, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Это (ввод в эксплуатацию АЭС "Аккую" - ред.) позволит предотвратить выброс 35 миллионов тонн углерода в год. Это принесет 50 миллиардов долларов в наш внутренний валовой продукт. Противодействие строительству атомной электростанции, если оно не является результатом невежества, может быть объяснено только злым умыслом. Такая ограниченная мысль не принесет никакой пользы ни стране, ни народу", - заявил глава республики в обращении к нации после заседания кабинета министров в понедельник. В Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1,2 тысячи мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
https://1prime.ru/20250901/likhachev-861589863.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852392275_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_6e5157c5149c2736e6f527f7096c0e6f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, турция, реджеп тайип эрдоган, аэс "аккую", росатом
Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, АЭС "Аккую", Росатом
Эрдоган оценил ввод в эксплуатацию АЭС "Аккую"
Эрдоган: АЭС «Аккую» принесет Турции 50 млрд долларов внутреннего ВВП