Эрдоган оценил ввод в эксплуатацию АЭС "Аккую"

АНКАРА, 8 сен – ПРАЙМ. Ввод в эксплуатацию строящейся в Турции госкорпорацией "Росатом" АЭС "Аккую" принесет республике 50 миллиардов долларов внутреннего ВВП, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Это (ввод в эксплуатацию АЭС "Аккую" - ред.) позволит предотвратить выброс 35 миллионов тонн углерода в год. Это принесет 50 миллиардов долларов в наш внутренний валовой продукт. Противодействие строительству атомной электростанции, если оно не является результатом невежества, может быть объяснено только злым умыслом. Такая ограниченная мысль не принесет никакой пользы ни стране, ни народу", - заявил глава республики в обращении к нации после заседания кабинета министров в понедельник. В Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1,2 тысячи мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

