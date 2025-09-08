Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Еврокомиссия пообещала превратить ЕС в оборонный союз
Еврокомиссия пообещала превратить ЕС в оборонный союз
БРЮССЕЛЬ, 8 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия в докладе по состоянию Евросоюза на 2025 год пообещала превратить его в оборонный, говорится в распространенном тексте доклада. "Еврокомиссия сосредоточена на создании настоящего оборонного союза. Хотя НАТО по-прежнему будет краеугольным камнем нашей безопасности, ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность", - указывается в документе. В ЕК напомнили, что в марте 2025 года представили стратегию "Готовность-2030", которая предполагает "перевооружение Европы". В мае государства -члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС , в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС . Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии
БРЮССЕЛЬ, 8 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия в докладе по состоянию Евросоюза на 2025 год пообещала превратить его в оборонный, говорится в распространенном тексте доклада.
"Еврокомиссия сосредоточена на создании настоящего оборонного союза. Хотя НАТО по-прежнему будет краеугольным камнем нашей безопасности, ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность", - указывается в документе.
В ЕК напомнили, что в марте 2025 года представили стратегию "Готовность-2030", которая предполагает "перевооружение Европы".
В мае государства -члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС , в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС . Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Заголовок открываемого материала