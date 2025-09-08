Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Количество фигурантов по делу о гибели Кириллова выросло до пяти - 08.09.2025
Количество фигурантов по делу о гибели Кириллова выросло до пяти
Количество фигурантов по делу о гибели Кириллова выросло до пяти - 08.09.2025, ПРАЙМ
Количество фигурантов по делу о гибели Кириллова выросло до пяти
Количество фигурантов в уголовном деле о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T08:54+0300
2025-09-08T08:54+0300
общество
россия
москва
ск рф
росфинмониторинг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861941199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_21aa605c46fdf601d351193c8f668c4e.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Количество фигурантов в уголовном деле о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, увеличилось до пяти, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В документах говорится, что фигурантами по делу являются Андрей Гедзик, Роберт Сафарян, Ахмаджон Курбонов, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. По данным СК РФ, Рамазан Падиев и Батухан Точиев арендовали комнату в хостеле для Ахмаджона Курбонова и получали для него деньги от куратора. Росфинмониторинг внес всех фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
общество , россия, москва, ск рф, росфинмониторинг
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, СК РФ, Росфинмониторинг
08:54 08.09.2025
 
Количество фигурантов по делу о гибели Кириллова выросло до пяти

Количество фигурантов по делу о гибели главы РХБЗ Кириллова возросло до пяти

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Количество фигурантов в уголовном деле о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, увеличилось до пяти, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В документах говорится, что фигурантами по делу являются Андрей Гедзик, Роберт Сафарян, Ахмаджон Курбонов, Батухан Точиев и Рамазан Падиев.
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
По данным СК РФ, Рамазан Падиев и Батухан Точиев арендовали комнату в хостеле для Ахмаджона Курбонова и получали для него деньги от куратора.
Росфинмониторинг внес всех фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
