Количество фигурантов по делу о гибели Кириллова выросло до пяти
Количество фигурантов по делу о гибели Кириллова выросло до пяти - 08.09.2025, ПРАЙМ
Количество фигурантов по делу о гибели Кириллова выросло до пяти
Количество фигурантов в уголовном деле о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T08:54+0300
2025-09-08T08:54+0300
2025-09-08T08:54+0300
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Количество фигурантов в уголовном деле о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, увеличилось до пяти, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В документах говорится, что фигурантами по делу являются Андрей Гедзик, Роберт Сафарян, Ахмаджон Курбонов, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. По данным СК РФ, Рамазан Падиев и Батухан Точиев арендовали комнату в хостеле для Ахмаджона Курбонова и получали для него деньги от куратора. Росфинмониторинг внес всех фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
Количество фигурантов по делу о гибели Кириллова выросло до пяти
Количество фигурантов по делу о гибели главы РХБЗ Кириллова возросло до пяти
