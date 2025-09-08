https://1prime.ru/20250908/filippo-861956332.html
Во Франции высмеяли Макрона после слов Трампа о Путине
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял в соцсети X президента Франции Эммануэля Макрона после слов главы Белого дома Дональда Трампа о главе России Владимире Путине.Так французский политик отреагировал на заявление американского лидера о том, что он будет рад видеть Путина и главу Китая Си Цзиньпина на саммите G20 в США."Представляю себе лица Макрона и фон дер Ляйен, когда они это услышат! И все же он прав: нам нужно вести диалог, положить конец логике войны!" — написал Филиппо.Саммит G20 пройдет 14–15 декабря 2026 года в Майами.
