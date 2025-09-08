Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции высмеяли Макрона после слов Трампа о Путине - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250908/filippo-861956332.html
Во Франции высмеяли Макрона после слов Трампа о Путине
Во Франции высмеяли Макрона после слов Трампа о Путине - 08.09.2025, ПРАЙМ
Во Франции высмеяли Макрона после слов Трампа о Путине
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял в соцсети X президента Франции Эммануэля Макрона после слов главы Белого дома Дональда Трампа о... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T13:10+0300
2025-09-08T13:10+0300
франция
эммануэль макрон
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/92/840449203_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_58564badb5bac3e4a8356b22031a9732.jpg
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял в соцсети X президента Франции Эммануэля Макрона после слов главы Белого дома Дональда Трампа о главе России Владимире Путине.Так французский политик отреагировал на заявление американского лидера о том, что он будет рад видеть Путина и главу Китая Си Цзиньпина на саммите G20 в США."Представляю себе лица Макрона и фон дер Ляйен, когда они это услышат! И все же он прав: нам нужно вести диалог, положить конец логике войны!" — написал Филиппо.Саммит G20 пройдет 14–15 декабря 2026 года в Майами.
https://1prime.ru/20250908/makron-861941531.html
https://1prime.ru/20250908/zelenskiy-861941820.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/92/840449203_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b4db5b0ec4b4e46e7ee1e5b4577dd436.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, эммануэль макрон, владимир путин, дональд трамп
ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Дональд Трамп
13:10 08.09.2025
 
Во Франции высмеяли Макрона после слов Трампа о Путине

Политик Филиппо высмеял Макрона после заявления Трампа о Путине и G20

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял в соцсети X президента Франции Эммануэля Макрона после слов главы Белого дома Дональда Трампа о главе России Владимире Путине.

Так французский политик отреагировал на заявление американского лидера о том, что он будет рад видеть Путина и главу Китая Си Цзиньпина на саммите G20 в США.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Новое заявление Макрона о конфликте на Украине поразило журналиста
08:57
"Представляю себе лица Макрона и фон дер Ляйен, когда они это услышат! И все же он прав: нам нужно вести диалог, положить конец логике войны!" — написал Филиппо.

Саммит G20 пройдет 14–15 декабря 2026 года в Майами.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Зеленский сделал заявление о Путине
09:01
 
ФРАНЦИЯЭммануэль МакронВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала