ProcessTech Saransk 2025 обозначил новый уровень процессной аналитики
Самый масштабный форум РФ по процессной аналитике ProcessTech прошел в Саранске
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Форум ProcessTech Saransk, посвящённый развитию Process Mining и Task Mining, прошел в столице Мордовии, собрав на своей площадке 500 представителей крупного бизнеса.
В рамках форума Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум, рассказал, как "нанять" цифрового сотрудника и поделился реальными кейсами применения ИИ.
С докладами о внедрении технологий в свою деятельность выступили ФНС России, МТС, АльфаСтрахование, Газпромбанк, Страховой Дом ВСК, Билайн, Силовые машины.
Вторая часть мероприятия — практико-ориентированные воркшопы — была посвящена более прикладному погружению в Process Mining и Task Mining. На воркшопе Газпромбанка участники погрузились в детали цифровых моделей нагрузки для управления численностью сотрудников. Команда hh.ru сделала акцент на подходы к созданию дашбордов и прикладные фишки, а Страховой Дом ВСК — как превратить скептиков в амбассадоров изменений.
В рамках форума прошло награждение победителей премии "ProcessTech: Проект года 2025". Награды взяли ФНС России, МТС, Страховой Дом ВСК, Альфа-Банк, hh.ru, МТС Банк, Россельхозбанк.
