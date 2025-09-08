https://1prime.ru/20250908/forum-861976804.html

ProcessTech Saransk 2025 обозначил новый уровень процессной аналитики

ProcessTech Saransk 2025 обозначил новый уровень процессной аналитики - 08.09.2025, ПРАЙМ

ProcessTech Saransk 2025 обозначил новый уровень процессной аналитики

Форум ProcessTech Saransk, посвящённый развитию Process Mining и Task Mining, прошел в столице Мордовии, собрав на своей площадке 500 представителей крупного... | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T19:29+0300

2025-09-08T19:29+0300

2025-09-08T19:29+0300

мордовия

мтс

фнс россии

газпромбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861973968_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cca94ea2c900243f4bdba8045a86622f.jpg

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Форум ProcessTech Saransk, посвящённый развитию Process Mining и Task Mining, прошел в столице Мордовии, собрав на своей площадке 500 представителей крупного бизнеса.В рамках форума Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум, рассказал, как "нанять" цифрового сотрудника и поделился реальными кейсами применения ИИ.С докладами о внедрении технологий в свою деятельность выступили ФНС России, МТС, АльфаСтрахование, Газпромбанк, Страховой Дом ВСК, Билайн, Силовые машины.Вторая часть мероприятия — практико-ориентированные воркшопы — была посвящена более прикладному погружению в Process Mining и Task Mining. На воркшопе Газпромбанка участники погрузились в детали цифровых моделей нагрузки для управления численностью сотрудников. Команда hh.ru сделала акцент на подходы к созданию дашбордов и прикладные фишки, а Страховой Дом ВСК — как превратить скептиков в амбассадоров изменений.В рамках форума прошло награждение победителей премии "ProcessTech: Проект года 2025". Награды взяли ФНС России, МТС, Страховой Дом ВСК, Альфа-Банк, hh.ru, МТС Банк, Россельхозбанк.

https://1prime.ru/20250905/forum-861847569.html

мордовия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мордовия, мтс, фнс россии, газпромбанк