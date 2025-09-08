Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ProcessTech Saransk 2025 обозначил новый уровень процессной аналитики
ProcessTech Saransk 2025 обозначил новый уровень процессной аналитики
ProcessTech Saransk 2025 обозначил новый уровень процессной аналитики - 08.09.2025, ПРАЙМ
ProcessTech Saransk 2025 обозначил новый уровень процессной аналитики
Форум ProcessTech Saransk, посвящённый развитию Process Mining и Task Mining, прошел в столице Мордовии, собрав на своей площадке 500 представителей крупного... | 08.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Форум ProcessTech Saransk, посвящённый развитию Process Mining и Task Mining, прошел в столице Мордовии, собрав на своей площадке 500 представителей крупного бизнеса.В рамках форума Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум, рассказал, как "нанять" цифрового сотрудника и поделился реальными кейсами применения ИИ.С докладами о внедрении технологий в свою деятельность выступили ФНС России, МТС, АльфаСтрахование, Газпромбанк, Страховой Дом ВСК, Билайн, Силовые машины.Вторая часть мероприятия — практико-ориентированные воркшопы — была посвящена более прикладному погружению в Process Mining и Task Mining. На воркшопе Газпромбанка участники погрузились в детали цифровых моделей нагрузки для управления численностью сотрудников. Команда hh.ru сделала акцент на подходы к созданию дашбордов и прикладные фишки, а Страховой Дом ВСК — как превратить скептиков в амбассадоров изменений.В рамках форума прошло награждение победителей премии "ProcessTech: Проект года 2025". Награды взяли ФНС России, МТС, Страховой Дом ВСК, Альфа-Банк, hh.ru, МТС Банк, Россельхозбанк.
мордовия, мтс, фнс россии, газпромбанк
МОРДОВИЯ, МТС, ФНС России, Газпромбанк
19:29 08.09.2025
 
ProcessTech Saransk 2025 обозначил новый уровень процессной аналитики

Самый масштабный форум РФ по процессной аналитике ProcessTech прошел в Саранске

© Фото : ИнфомаксимумФорум ProcessTech в Саранске
Форум ProcessTech в Саранске - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Форум ProcessTech в Саранске. Архивное фото
© Фото : Инфомаксимум
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Форум ProcessTech Saransk, посвящённый развитию Process Mining и Task Mining, прошел в столице Мордовии, собрав на своей площадке 500 представителей крупного бизнеса.

В рамках форума Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум, рассказал, как "нанять" цифрового сотрудника и поделился реальными кейсами применения ИИ.

С докладами о внедрении технологий в свою деятельность выступили ФНС России, МТС, АльфаСтрахование, Газпромбанк, Страховой Дом ВСК, Билайн, Силовые машины.

Вторая часть мероприятия — практико-ориентированные воркшопы — была посвящена более прикладному погружению в Process Mining и Task Mining. На воркшопе Газпромбанка участники погрузились в детали цифровых моделей нагрузки для управления численностью сотрудников. Команда hh.ru сделала акцент на подходы к созданию дашбордов и прикладные фишки, а Страховой Дом ВСК — как превратить скептиков в амбассадоров изменений.

В рамках форума прошло награждение победителей премии "ProcessTech: Проект года 2025". Награды взяли ФНС России, МТС, Страховой Дом ВСК, Альфа-Банк, hh.ru, МТС Банк, Россельхозбанк.
Финополис - 2025: форум об инновациях в финтехе состоится в Сочи 8-10 октября
5 сентября, 13:46
 
МОРДОВИЯМТСФНС РоссииГазпромбанк
 
 
