Цены на газ в Европе выросли на четыре процента

Биржевые цены на газ в Европе по итогам понедельника увеличились на 4% - до 402,3 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 08.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам понедельника увеличились на 4% - до 402,3 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 390 долларов (+0,8%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 403,1 доллара (+4,2%), ценовой минимум - 388,8 доллара (+0,5%). Последние фьючерсы торговались по 402,3 доллара (+4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 386,9 доллара за тысячу кубометров. Последний раз цена на закрытии превышала 400 долларов 26 августа. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

