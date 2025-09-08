https://1prime.ru/20250908/gd-861934514.html
В ГД внесут проект о снижении НДС на продукты питания
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов внесет в ГД в понедельник законопроект, которым предлагается снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания с 10% до 5%, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции, проект будет внесен в Госдуму в понедельник. "Настоящим проектом федерального закона предлагается снизить с 10% до 5% налог на добавленную стоимость в отношении отдельных групп товаров, являющихся социально-значимыми для широких групп граждан Российской Федерации. При этом в случае, если уровень инфляции по группе социально значимых товаров за предыдущий календарный год превышает уровень инфляции по всем группам товаров, ставка налога на добавленную стоимость для данной группы товаров в следующем налоговом периоде устанавливается в размере 0%", - сказано в пояснительной записке к проекту. В разговоре с РИА Новости Миронов отметил, что проектом предлагается снизить ставку НДС с 10% до 5% для продовольственных товаров, а также книжной продукции, периодических изданий, медикаментов и товаров для детей. По словам руководителя фракции СРЗП, продовольствие, лекарства и товары для детей критически важны для населения и составляют значительную часть потребительской корзины большинства россиян.
