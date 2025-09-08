https://1prime.ru/20250908/germaniya-861956177.html

Германия ведет переговоры о дополнительных системах ПВО для Украины

2025-09-08T13:21+0300

БЕРЛИН, 8 сен - ПРАЙМ. Германия ведёт интенсивные переговоры с партнерами о финансировании дополнительных систем ПВО для Украины, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. "Противовоздушная оборона является основным направлением немецкой поддержки Украины. В настоящее время мы ведем интенсивные переговоры с партнерами о финансировании дополнительных систем. Детали этих поставок, а также сроки потенциальных поставок публично не разглашаются", - сказал Корнелиус во время брифинга в понедельник. При этом он отметил, что Германия уже поставила много систем, среди которых IRIS-T, с IRIS-T SLS, Patriot, ЗСУ Gepard. "Поддержка на этом уровне продолжается", - добавил Корнелиус.

