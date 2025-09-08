Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Германия ведет переговоры о дополнительных системах ПВО для Украины - 08.09.2025, ПРАЙМ
Вооружения
Германия ведет переговоры о дополнительных системах ПВО для Украины
Германия ведет переговоры о дополнительных системах ПВО для Украины
вооружения
украина
германия
запад
нато
БЕРЛИН, 8 сен - ПРАЙМ. Германия ведёт интенсивные переговоры с партнерами о финансировании дополнительных систем ПВО для Украины, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. "Противовоздушная оборона является основным направлением немецкой поддержки Украины. В настоящее время мы ведем интенсивные переговоры с партнерами о финансировании дополнительных систем. Детали этих поставок, а также сроки потенциальных поставок публично не разглашаются", - сказал Корнелиус во время брифинга в понедельник. При этом он отметил, что Германия уже поставила много систем, среди которых IRIS-T, с IRIS-T SLS, Patriot, ЗСУ Gepard. "Поддержка на этом уровне продолжается", - добавил Корнелиус.
украина
германия
запад
украина, германия, запад, нато
Вооружения, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ЗАПАД, НАТО
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Территория посольства Германии в Москве
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
БЕРЛИН, 8 сен - ПРАЙМ. Германия ведёт интенсивные переговоры с партнерами о финансировании дополнительных систем ПВО для Украины, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.
"Противовоздушная оборона является основным направлением немецкой поддержки Украины. В настоящее время мы ведем интенсивные переговоры с партнерами о финансировании дополнительных систем. Детали этих поставок, а также сроки потенциальных поставок публично не разглашаются", - сказал Корнелиус во время брифинга в понедельник.
При этом он отметил, что Германия уже поставила много систем, среди которых IRIS-T, с IRIS-T SLS, Patriot, ЗСУ Gepard.
"Поддержка на этом уровне продолжается", - добавил Корнелиус.
Сара Вагенкнехт - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Германия может стать стороной конфликта на Украине, заявила Вагенкнехт
Вчера, 13:14
 
