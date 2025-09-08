Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт ФРГ в США упал до самого низкого уровня с конца 2021 года - 08.09.2025, ПРАЙМ
Экспорт ФРГ в США упал до самого низкого уровня с конца 2021 года
Объем экспорта Германии в США в июле составил всего 11 миллиардов евро, что является самым низким уровнем с конца 2021 года, сообщило в понедельник Федеральное... | 08.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Объем экспорта Германии в США в июле составил всего 11 миллиардов евро, что является самым низким уровнем с конца 2021 года, сообщило в понедельник Федеральное статистическое бюро (Destatis) на основе предварительных данных. "Большая часть немецкого экспорта в июле 2025 года пришлась на США. С учётом календарной и сезонной корректировки туда было отправлено на 7,9% меньше товаров, чем в июне 2025 года. В результате экспорт в США снизился до 11,1 миллиарда евро", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. По данным статведомства, это четвёртое ежемесячное снижение подряд и "самый низкий показатель с декабря 2021 года". По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, падение экспорта после календарной и сезонной корректировки составило 14,1%. Издание Welt указывает на то, что из-за повышения пошлин многие компании ускорили поставки заранее, теперь же этот спрос отсутствует. Также в пресс-релизе сообщается, что импорт из США в июле снизился на 10% и составил 7,8 миллиарда евро. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.
ПРАЙМ
ПРАЙМ
15:18 08.09.2025
 
Экспорт ФРГ в США упал до самого низкого уровня с конца 2021 года

Destatis: экспорт Германии в США в июле составил 11 миллиардов евро

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© fotolia.com / DOC RABE Media
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Объем экспорта Германии в США в июле составил всего 11 миллиардов евро, что является самым низким уровнем с конца 2021 года, сообщило в понедельник Федеральное статистическое бюро (Destatis) на основе предварительных данных.
"Большая часть немецкого экспорта в июле 2025 года пришлась на США. С учётом календарной и сезонной корректировки туда было отправлено на 7,9% меньше товаров, чем в июне 2025 года. В результате экспорт в США снизился до 11,1 миллиарда евро", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
По данным статведомства, это четвёртое ежемесячное снижение подряд и "самый низкий показатель с декабря 2021 года". По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, падение экспорта после календарной и сезонной корректировки составило 14,1%.
Издание Welt указывает на то, что из-за повышения пошлин многие компании ускорили поставки заранее, теперь же этот спрос отсутствует. Также в пресс-релизе сообщается, что импорт из США в июле снизился на 10% и составил 7,8 миллиарда евро.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.
Берлин - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
В Германии сообщили о выделении $0,5 мрд на поставки вооружений США Киеву
13 августа, 20:53
 
