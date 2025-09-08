https://1prime.ru/20250908/gosduma-861961350.html

В Госдуме заявили, что "белый список" сайтов одинаковый для всех операторов

В Госдуме заявили, что "белый список" сайтов одинаковый для всех операторов - 08.09.2025, ПРАЙМ

В Госдуме заявили, что "белый список" сайтов одинаковый для всех операторов

Список интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений, должен быть одинаковым для всех операторов связи, заявил первый замглавы... | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T14:48+0300

2025-09-08T14:48+0300

2025-09-08T14:48+0300

экономика

технологии

россия

антон горелкин

госдума

rutube

https://cdnn.1prime.ru/img/83484/56/834845642_0:65:3411:1983_1920x0_80_0_0_003fee77bf5353d052325e74b6a4855b.jpg

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Список интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений, должен быть одинаковым для всех операторов связи, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Минцифры РФ ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. В пятницу Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи. "Уточнил в Минцифры, возможна ли ситуация, когда оператор связи убирает из "белого списка" какие-то позиции (или, наоборот, добавляет). Позиция министерства: список должен быть одинаковым для всех. Так что недоступность Rutube – это временное явление, и после введения системы в штатную эксплуатацию всё должно заработать в полном объеме", - написал он в своем Telegram-канале. По словам депутата, Минцифры обещает, что "белый список" будет дополняться. "Считаю, что в него обязательно нужно добавить сайты региональных и муниципальных органов власти, чтобы граждане не теряли доступ к важной информации местного уровня", - заключил он.

https://1prime.ru/20250901/dostup-861608869.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, антон горелкин, госдума, rutube