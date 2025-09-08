Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме заявили, что "белый список" сайтов одинаковый для всех операторов - 08.09.2025
В Госдуме заявили, что "белый список" сайтов одинаковый для всех операторов
В Госдуме заявили, что "белый список" сайтов одинаковый для всех операторов - 08.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуме заявили, что "белый список" сайтов одинаковый для всех операторов
Список интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений, должен быть одинаковым для всех операторов связи, заявил первый замглавы... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T14:48+0300
2025-09-08T14:48+0300
экономика
технологии
россия
антон горелкин
госдума
rutube
https://cdnn.1prime.ru/img/83484/56/834845642_0:65:3411:1983_1920x0_80_0_0_003fee77bf5353d052325e74b6a4855b.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Список интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений, должен быть одинаковым для всех операторов связи, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Минцифры РФ ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. В пятницу Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи. "Уточнил в Минцифры, возможна ли ситуация, когда оператор связи убирает из "белого списка" какие-то позиции (или, наоборот, добавляет). Позиция министерства: список должен быть одинаковым для всех. Так что недоступность Rutube – это временное явление, и после введения системы в штатную эксплуатацию всё должно заработать в полном объеме", - написал он в своем Telegram-канале. По словам депутата, Минцифры обещает, что "белый список" будет дополняться. "Считаю, что в него обязательно нужно добавить сайты региональных и муниципальных органов власти, чтобы граждане не теряли доступ к важной информации местного уровня", - заключил он.
https://1prime.ru/20250901/dostup-861608869.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83484/56/834845642_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_d7112e8722c78de54ee111dae08db642.jpg
1920
1920
true
Экономика, Технологии, РОССИЯ, Антон Горелкин, Госдума, RuTube
14:48 08.09.2025
 
В Госдуме заявили, что "белый список" сайтов одинаковый для всех операторов

Депутат Горелкин: список доступных сайтов должен быть одинаковым для всех операторов

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Список интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений, должен быть одинаковым для всех операторов связи, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
Минцифры РФ ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. В пятницу Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи.
"Уточнил в Минцифры, возможна ли ситуация, когда оператор связи убирает из "белого списка" какие-то позиции (или, наоборот, добавляет). Позиция министерства: список должен быть одинаковым для всех. Так что недоступность Rutube – это временное явление, и после введения системы в штатную эксплуатацию всё должно заработать в полном объеме", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам депутата, Минцифры обещает, что "белый список" будет дополняться.
"Считаю, что в него обязательно нужно добавить сайты региональных и муниципальных органов власти, чтобы граждане не теряли доступ к важной информации местного уровня", - заключил он.
ЭкономикаТехнологииРОССИЯАнтон ГорелкинГосдумаRuTube
 
 
Заголовок открываемого материала