В Госдуме заявили, что "белый список" сайтов одинаковый для всех операторов

2025-09-08T14:48+0300
2025-09-08T14:48+0300
2025-09-08T14:48+0300
экономика
технологии
россия
антон горелкин
госдума
rutube
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Список интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений, должен быть одинаковым для всех операторов связи, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Минцифры РФ ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. В пятницу Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи. "Уточнил в Минцифры, возможна ли ситуация, когда оператор связи убирает из "белого списка" какие-то позиции (или, наоборот, добавляет). Позиция министерства: список должен быть одинаковым для всех. Так что недоступность Rutube – это временное явление, и после введения системы в штатную эксплуатацию всё должно заработать в полном объеме", - написал он в своем Telegram-канале. По словам депутата, Минцифры обещает, что "белый список" будет дополняться. "Считаю, что в него обязательно нужно добавить сайты региональных и муниципальных органов власти, чтобы граждане не теряли доступ к важной информации местного уровня", - заключил он.
