В Госдуму внесут проект о введении "честного чека"
В Госдуму внесут проект о введении "честного чека"

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. В Госдуму внесут законопроект о введении "честного чека", при котором если цена на кассе выше, чем на ценнике, товар выдаётся бесплатно, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами законопроекта выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владимир Плякин, Ярослав Самылин и Антон Ткачев. Инициативой предлагается внести изменения в статью 12 закона РФ "О защите прав потребителей" (Ответственность изготовителя за ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге)).
"Законопроектом предлагается ввести принцип "честный чек" как норму защиты прав потребителей. Если стоимость товара, пробитая на кассе, превышает цену, указанную на его ценнике, покупатель получает этот товар бесплатно", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что при таком подходе порядка с ценами существенно больше: ретейлеры строго следят за актуальностью ценников, поскольку каждая ошибка обходится им прямыми убытками, а для потребителей обнаружить расхождение цены становится скорее приятным сюрпризом, чем распространенной проблемой.
"В условиях действия правила "честный чек" заинтересованность магазинов в предоставлении ложных ценников исчезнет – риск понести расходы из-за бесплатной отдачи товара будет значительно перевешивает потенциальную выгоду от умышленной переплаты покупателей", - подчеркивается в документе.
По мнению авторов инициативы, введение принципа "честный чек" позволит в кратчайшие сроки искоренить проблему ложных ценников, оградит граждан от переплат при покупках и повысит уровень прозрачности и ответственности в розничной торговле.
"Предлагается закрепить право граждан потребовать возврат уплаченной за товар (работы, услуги) суммы без возврата товара (результата работы, услуги) продавцу (исполнителю) в случае, если сумма товара, указанная в кассовом или товарном чеке либо в ином подтверждающем оплату товара документе, превышает полную сумму товара, предоставленную потребителю при ознакомлении с информацией об этом товаре", - сказано в пояснительной записке.
Как отмечается в документе, таким образом, если стоимость товара, пробитая на кассе, превышает цену, указанную на его ценнике, покупатель получает этот товар бесплатно.
