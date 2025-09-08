Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство утвердило новые сроки строительства Каширской ГРЭС - 08.09.2025
Правительство утвердило новые сроки строительства Каширской ГРЭС
Правительство утвердило новые сроки строительства Каширской ГРЭС
2025-09-08T18:58+0300
2025-09-08T18:58+0300
московская область
рф
русгидро
интер рао
газпром
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Кабмин РФ утвердил новый срок завершения строительства Каширской ГРЭС в Московской области на 2030 год, а также и сроки создания других электростанций, следует из опубликованного комплексного плана развития инфраструктуры до 2036 года. В документе также указаны новые сроки конца строительства Загорской ГАЭС-2 ("Русгидро") - 2028 год, Харанорской ГРЭС ("Интер РАО") - 2029 год, Свободненской ТЭС ("Газпром энергохолдинг") - 2029 год, Таврической ТЭС ("Технопромэкспорт") - 2030 год, Нерюнгринской ГРЭС ("Русгидро") - 2027 год и Новочеркасской ГРЭС ("Газпром энергохолдинг") - 2028 год. Проект строительства парогазового оборудования мощностью 900 МВт на Каширской ГРЭС "Интер РАО" в Московской области был отобран для участия в программе модернизации ТЭС в рамках квоты, выделенной для проектов с использованием инновационных образцов энергетического оборудования. Затем в план включили постройку еще одного энергоблока мощностью 450 МВт. В свою очередь член правления "Русгидро" Николай Карпухин говорил, что ввод в эксплуатацию Загорской ГАЭС-2 запланирован на 2028 год, в октябре этого года будут закончено выравнивание здания объекта. В 2013 году на строившейся в Московской области Загорской ГАЭС-2 произошла авария - здание осело из-за размытого грунта. В результате машинный зал и прилегающие территории были затоплены. "Русгидро" в письме первого замглавы Романа Бердникова предлагало перенести сроки ввода двух новых энергоблоков на Нерюнгринской ГРЭС на 2028 и 2029 года из-за задержек поставки оборудования. Тогда Системный оператор Единой энергосистемы (СО ЕЭС) не поддержал эту просьбу.
московская область
рф
московская область, рф, русгидро, интер рао, газпром
Московская область, РФ, Русгидро, Интер РАО, Газпром
18:58 08.09.2025
 
ГРЭС. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Кабмин РФ утвердил новый срок завершения строительства Каширской ГРЭС в Московской области на 2030 год, а также и сроки создания других электростанций, следует из опубликованного комплексного плана развития инфраструктуры до 2036 года.
В документе также указаны новые сроки конца строительства Загорской ГАЭС-2 ("Русгидро") - 2028 год, Харанорской ГРЭС ("Интер РАО") - 2029 год, Свободненской ТЭС ("Газпром энергохолдинг") - 2029 год, Таврической ТЭС ("Технопромэкспорт") - 2030 год, Нерюнгринской ГРЭС ("Русгидро") - 2027 год и Новочеркасской ГРЭС ("Газпром энергохолдинг") - 2028 год.
Проект строительства парогазового оборудования мощностью 900 МВт на Каширской ГРЭС "Интер РАО" в Московской области был отобран для участия в программе модернизации ТЭС в рамках квоты, выделенной для проектов с использованием инновационных образцов энергетического оборудования. Затем в план включили постройку еще одного энергоблока мощностью 450 МВт.
В свою очередь член правления "Русгидро" Николай Карпухин говорил, что ввод в эксплуатацию Загорской ГАЭС-2 запланирован на 2028 год, в октябре этого года будут закончено выравнивание здания объекта.
В 2013 году на строившейся в Московской области Загорской ГАЭС-2 произошла авария - здание осело из-за размытого грунта. В результате машинный зал и прилегающие территории были затоплены.
"Русгидро" в письме первого замглавы Романа Бердникова предлагало перенести сроки ввода двух новых энергоблоков на Нерюнгринской ГРЭС на 2028 и 2029 года из-за задержек поставки оборудования. Тогда Системный оператор Единой энергосистемы (СО ЕЭС) не поддержал эту просьбу.
Московская областьРФРусгидроИнтер РАОГазпром
 
 
