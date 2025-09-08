https://1prime.ru/20250908/gres-861975646.html
Правительство утвердило новые сроки строительства Каширской ГРЭС
Правительство утвердило новые сроки строительства Каширской ГРЭС
2025-09-08T18:58+0300
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Кабмин РФ утвердил новый срок завершения строительства Каширской ГРЭС в Московской области на 2030 год, а также и сроки создания других электростанций, следует из опубликованного комплексного плана развития инфраструктуры до 2036 года. В документе также указаны новые сроки конца строительства Загорской ГАЭС-2 ("Русгидро") - 2028 год, Харанорской ГРЭС ("Интер РАО") - 2029 год, Свободненской ТЭС ("Газпром энергохолдинг") - 2029 год, Таврической ТЭС ("Технопромэкспорт") - 2030 год, Нерюнгринской ГРЭС ("Русгидро") - 2027 год и Новочеркасской ГРЭС ("Газпром энергохолдинг") - 2028 год. Проект строительства парогазового оборудования мощностью 900 МВт на Каширской ГРЭС "Интер РАО" в Московской области был отобран для участия в программе модернизации ТЭС в рамках квоты, выделенной для проектов с использованием инновационных образцов энергетического оборудования. Затем в план включили постройку еще одного энергоблока мощностью 450 МВт. В свою очередь член правления "Русгидро" Николай Карпухин говорил, что ввод в эксплуатацию Загорской ГАЭС-2 запланирован на 2028 год, в октябре этого года будут закончено выравнивание здания объекта. В 2013 году на строившейся в Московской области Загорской ГАЭС-2 произошла авария - здание осело из-за размытого грунта. В результате машинный зал и прилегающие территории были затоплены. "Русгидро" в письме первого замглавы Романа Бердникова предлагало перенести сроки ввода двух новых энергоблоков на Нерюнгринской ГРЭС на 2028 и 2029 года из-за задержек поставки оборудования. Тогда Системный оператор Единой энергосистемы (СО ЕЭС) не поддержал эту просьбу.
