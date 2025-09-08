https://1prime.ru/20250908/gretsiya-861960134.html

Полиция Греции задержала игумена монастыря за продажу украденных икон

Греческая полиция задержала настоятеля монастыря за продажу украденных церковных реликвий стоимостью 200 тысяч евро, сообщает греческий телеканал ERT.

МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Греческая полиция задержала настоятеля монастыря за продажу украденных церковных реликвий стоимостью 200 тысяч евро, сообщает греческий телеканал ERT. "Греческое ФБР" (Служба по борьбе с организованной преступностью Греции – ред.) задержало игумена монастыря в Калаврите и его помощника, поскольку они готовились продать византийские иконы и два Евангелия", - сообщает телеканал. По информации телеканала, игумен пытался продать 17 икон византийского периода и два Евангелия 1737 и 1761 годов. За них он требовал 200 тысяч евро. При этом по крайней мере одна икона и оба Евангелия были украдены в районе греческого города Спарта. Задержание состоялось рано утром в понедельник после операции, проведенной полицией, в рамках которой работница ведомства представилась игумену потенциальной покупательницей. Кроме игумена и помощника были задержаны еще четыре человека, предположительно замешанные в преступлении. Министерство культуры проводит официальную оценку стоимости украденных реликвий, сообщает ERT.

