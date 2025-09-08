Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МАГАТЭ не получило информации от Ирана о местонахождении запасов урана - 08.09.2025
МАГАТЭ не получило информации от Ирана о местонахождении запасов урана
ВЕНА, 8 сен - ПРАЙМ. МАГАТЭ не получило информации от Ирана по вопросу местонахождения запасов высокообогащенного урана, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Нет ясности в том смысле, что мы не получали подтверждения от Ирана по этому поводу", - ответил он на вопрос о том, передавал ли Иран информацию о местонахождении запасов высокообогащенного урана. Его слова прозвучали на пресс-конференции, приуроченной к открытию сентябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ. Сессия Совета управляющих МАГАТЭ началась в понедельник, она будет проходить до 12 сентября включительно. Совет управляющих МАГАТЭ - один из главных органов управления Агентства, в который входят 35 государств, включая Россию. Заседания проходят в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене четыре раза в год, как правило, в марте, июне, сентябре и ноябре. На них рассматриваются вопросы ядерной и радиационной безопасности, нераспространения ядерного оружия, выполнение странами соглашений о гарантиях в рамках ДНЯО, а также кадровые и административные вопросы Агентства.
газ, иран, вена, рафаэль гросси, магатэ
Энергетика, Газ, ИРАН, Вена, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
14:16 08.09.2025
 
МАГАТЭ не получило информации от Ирана о местонахождении запасов урана

ВЕНА, 8 сен - ПРАЙМ. МАГАТЭ не получило информации от Ирана по вопросу местонахождения запасов высокообогащенного урана, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Нет ясности в том смысле, что мы не получали подтверждения от Ирана по этому поводу", - ответил он на вопрос о том, передавал ли Иран информацию о местонахождении запасов высокообогащенного урана. Его слова прозвучали на пресс-конференции, приуроченной к открытию сентябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
Сессия Совета управляющих МАГАТЭ началась в понедельник, она будет проходить до 12 сентября включительно.
Совет управляющих МАГАТЭ - один из главных органов управления Агентства, в который входят 35 государств, включая Россию. Заседания проходят в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене четыре раза в год, как правило, в марте, июне, сентябре и ноябре. На них рассматриваются вопросы ядерной и радиационной безопасности, нераспространения ядерного оружия, выполнение странами соглашений о гарантиях в рамках ДНЯО, а также кадровые и административные вопросы Агентства.
ЭнергетикаГазИРАНВенаРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
