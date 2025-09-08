https://1prime.ru/20250908/grossi-861959429.html

МАГАТЭ не получило информации от Ирана о местонахождении запасов урана

энергетика

газ

иран

вена

рафаэль гросси

магатэ

ВЕНА, 8 сен - ПРАЙМ. МАГАТЭ не получило информации от Ирана по вопросу местонахождения запасов высокообогащенного урана, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Нет ясности в том смысле, что мы не получали подтверждения от Ирана по этому поводу", - ответил он на вопрос о том, передавал ли Иран информацию о местонахождении запасов высокообогащенного урана. Его слова прозвучали на пресс-конференции, приуроченной к открытию сентябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ. Сессия Совета управляющих МАГАТЭ началась в понедельник, она будет проходить до 12 сентября включительно. Совет управляющих МАГАТЭ - один из главных органов управления Агентства, в который входят 35 государств, включая Россию. Заседания проходят в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене четыре раза в год, как правило, в марте, июне, сентябре и ноябре. На них рассматриваются вопросы ядерной и радиационной безопасности, нераспространения ядерного оружия, выполнение странами соглашений о гарантиях в рамках ДНЯО, а также кадровые и административные вопросы Агентства.

иран

вена

газ, иран, вена, рафаэль гросси, магатэ