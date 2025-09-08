Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабул поблагодарил Москву за гумпомощь пострадавшим от землетрясения
2025-09-08T14:44+0300
ИСЛАМАБАД, 8 сен - ПРАЙМ. Кабул благодарит Москву и другие столицы за гумпомощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане, заявил РИА Новости заместитель пресс-секретаря властей Афганистана Хамдулла Фитрат. "Многие страны, в том числе Китай и Россия, заявили о своей гуманитарной поддержке Афганистану. Мы благодарны им за поддержку и гуманитарную солидарность", - сказал он. По словам Фитрата, гумпомощь уже доставлена районам Афганистана, затронутым землетрясением, а пострадавшие от него начали уже получать еду, питьевую воду и медицинскую помощь, как и временное жилье, власти Афганистана планируют еще и компенсировать финансовые потери населения. Ранее МЧС РФ доставило две партии по 20 тонн гуманитарной помощи для населения Афганистана, пострадавшего от землетрясения. Землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками произошло на востоке Афганистана незадолго до полуночи 31 августа. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий.
общество , афганистан, москва, китай, мчс
14:44 08.09.2025
 
Кабул поблагодарил Москву за гумпомощь пострадавшим от землетрясения

Кабул поблагодарил Москву за гумпомощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане

© РИА Новости . Валерий МельниковЖизнь в Кабуле
Жизнь в Кабуле - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
ИСЛАМАБАД, 8 сен - ПРАЙМ. Кабул благодарит Москву и другие столицы за гумпомощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане, заявил РИА Новости заместитель пресс-секретаря властей Афганистана Хамдулла Фитрат.
"Многие страны, в том числе Китай и Россия, заявили о своей гуманитарной поддержке Афганистану. Мы благодарны им за поддержку и гуманитарную солидарность", - сказал он.
По словам Фитрата, гумпомощь уже доставлена районам Афганистана, затронутым землетрясением, а пострадавшие от него начали уже получать еду, питьевую воду и медицинскую помощь, как и временное жилье, власти Афганистана планируют еще и компенсировать финансовые потери населения.
Ранее МЧС РФ доставило две партии по 20 тонн гуманитарной помощи для населения Афганистана, пострадавшего от землетрясения.
Землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками произошло на востоке Афганистана незадолго до полуночи 31 августа. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий.
Одна из улиц в Кабуле - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
ОАЭ отправили в Афганистан три самолета с гуманитарной помощью
