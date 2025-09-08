https://1prime.ru/20250908/gumpomosch-861960910.html
Кабул поблагодарил Москву за гумпомощь пострадавшим от землетрясения
Кабул поблагодарил Москву за гумпомощь пострадавшим от землетрясения - 08.09.2025
Кабул поблагодарил Москву за гумпомощь пострадавшим от землетрясения
Кабул благодарит Москву и другие столицы за гумпомощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане, заявил РИА Новости заместитель пресс-секретаря властей... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T14:44+0300
2025-09-08T14:44+0300
2025-09-08T14:44+0300
ИСЛАМАБАД, 8 сен - ПРАЙМ. Кабул благодарит Москву и другие столицы за гумпомощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане, заявил РИА Новости заместитель пресс-секретаря властей Афганистана Хамдулла Фитрат. "Многие страны, в том числе Китай и Россия, заявили о своей гуманитарной поддержке Афганистану. Мы благодарны им за поддержку и гуманитарную солидарность", - сказал он. По словам Фитрата, гумпомощь уже доставлена районам Афганистана, затронутым землетрясением, а пострадавшие от него начали уже получать еду, питьевую воду и медицинскую помощь, как и временное жилье, власти Афганистана планируют еще и компенсировать финансовые потери населения. Ранее МЧС РФ доставило две партии по 20 тонн гуманитарной помощи для населения Афганистана, пострадавшего от землетрясения. Землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками произошло на востоке Афганистана незадолго до полуночи 31 августа. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий.
Кабул поблагодарил Москву за гумпомощь пострадавшим от землетрясения
Кабул поблагодарил Москву за гумпомощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане
