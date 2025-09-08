https://1prime.ru/20250908/ii-861953482.html
Китай ускорит внедрение технологий ИИ в сферу энергетики
2025-09-08T12:37+0300
ПЕКИН, 8 сен - ПРАЙМ. Власти Китая планируют ускорить всестороннее внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в энергетический сектор, заявили в государственном управлении по делам энергетики КНР. Ранее китайские госуправление по делам энергетики и государственный комитет по развитию и реформам опубликовали замечания по вопросу качественного продвижения технологий ИИ в энергетике. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте госуправления по делам энергетики в понедельник, сфера энергетики в Китае должна быть "в авангарде применения искусственного интеллекта". В управлении добавили, что технологии ИИ применяются в энергетическом секторе по широкому спектру направлений, включая разведку, добычу, эксплуатацию ресурсов, а также мониторинг и безопасность. При этом отмечается, что применение технологий ИИ в данной сфере по-прежнему сталкивается со значительными проблемами, включая недостаточную техническую надежность и слабую базу данных. "На фоне все более активного применения технологий ИИ, существует острая необходимость в совершенствовании высокоуровневого и системного планирования, ускорения всестороннего внедрения технологий ИИ в энергетическом секторе, стимулирования общей трансформации энергетики и ускорения строительства новой энергетической системы", - уточнили в госуправлении. В заявлении говорится, что к 2030 году Китай, опираясь на накопленный ранее технологический опыт и проверенные сценарии, будем стремиться к достижению системных прорывов и широкомасштабному внедрению специализированных технологий ИИ в энергетическом секторе.
