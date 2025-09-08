Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай ускорит внедрение технологий ИИ в сферу энергетики - 08.09.2025, ПРАЙМ
Китай ускорит внедрение технологий ИИ в сферу энергетики
технологии
китай
ии
развитие ии
ПЕКИН, 8 сен - ПРАЙМ. Власти Китая планируют ускорить всестороннее внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в энергетический сектор, заявили в государственном управлении по делам энергетики КНР. Ранее китайские госуправление по делам энергетики и государственный комитет по развитию и реформам опубликовали замечания по вопросу качественного продвижения технологий ИИ в энергетике. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте госуправления по делам энергетики в понедельник, сфера энергетики в Китае должна быть "в авангарде применения искусственного интеллекта". В управлении добавили, что технологии ИИ применяются в энергетическом секторе по широкому спектру направлений, включая разведку, добычу, эксплуатацию ресурсов, а также мониторинг и безопасность. При этом отмечается, что применение технологий ИИ в данной сфере по-прежнему сталкивается со значительными проблемами, включая недостаточную техническую надежность и слабую базу данных. "На фоне все более активного применения технологий ИИ, существует острая необходимость в совершенствовании высокоуровневого и системного планирования, ускорения всестороннего внедрения технологий ИИ в энергетическом секторе, стимулирования общей трансформации энергетики и ускорения строительства новой энергетической системы", - уточнили в госуправлении. В заявлении говорится, что к 2030 году Китай, опираясь на накопленный ранее технологический опыт и проверенные сценарии, будем стремиться к достижению системных прорывов и широкомасштабному внедрению специализированных технологий ИИ в энергетическом секторе.
китай
Новости
технологии, китай, ии, развитие ии
Технологии, КИТАЙ, ИИ, развитие ИИ
12:37 08.09.2025
 
Китай ускорит внедрение технологий ИИ в сферу энергетики

Китай намерен ускорить всестороннее внедрение технологий ИИ в энергетический сектор

© РИА Новости . Илья Питалев
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 8 сен - ПРАЙМ. Власти Китая планируют ускорить всестороннее внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в энергетический сектор, заявили в государственном управлении по делам энергетики КНР.
Ранее китайские госуправление по делам энергетики и государственный комитет по развитию и реформам опубликовали замечания по вопросу качественного продвижения технологий ИИ в энергетике. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте госуправления по делам энергетики в понедельник, сфера энергетики в Китае должна быть "в авангарде применения искусственного интеллекта". В управлении добавили, что технологии ИИ применяются в энергетическом секторе по широкому спектру направлений, включая разведку, добычу, эксплуатацию ресурсов, а также мониторинг и безопасность.
При этом отмечается, что применение технологий ИИ в данной сфере по-прежнему сталкивается со значительными проблемами, включая недостаточную техническую надежность и слабую базу данных. "На фоне все более активного применения технологий ИИ, существует острая необходимость в совершенствовании высокоуровневого и системного планирования, ускорения всестороннего внедрения технологий ИИ в энергетическом секторе, стимулирования общей трансформации энергетики и ускорения строительства новой энергетической системы", - уточнили в госуправлении.
В заявлении говорится, что к 2030 году Китай, опираясь на накопленный ранее технологический опыт и проверенные сценарии, будем стремиться к достижению системных прорывов и широкомасштабному внедрению специализированных технологий ИИ в энергетическом секторе.
Логотип Google - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
Google тестирует новый ИИ-инструмент для проведения финансовой аналитики
8 августа, 17:01
 
