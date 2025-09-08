Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кадыров назвал Трампа давним поклонником Путина - 08.09.2025
Политика
Кадыров назвал Трампа давним поклонником Путина
Кадыров назвал Трампа давним поклонником Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости заявил, что считает президента США Дональда Трампа давним поклонником президента России Владимира Путина,... | 08.09.2025, ПРАЙМ
политика
россия
чечня
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
рамзан кадыров
ГРОЗНЫЙ, 8 сен - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости заявил, что считает президента США Дональда Трампа давним поклонником президента России Владимира Путина, который под предлогом переговоров просто хотел встретиться с российским лидером. Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. "Вообще я считаю, что Трамп – давний фанат и поклонник Владимира Владимировича, который на данный момент является единственным мировым лидером в полном смысле этого слова. Главы других государств мечтают о встрече с ним. Трамп же под предлогом переговоров просто захотел встретиться с ним (Путиным - ред.), используя свое служебное положение", - заявил глава Чечни агентству.
чечня
сша
аляска
россия, чечня, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, рамзан кадыров
Политика, РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Рамзан Кадыров
Кадыров назвал Трампа давним поклонником Путина

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
ГРОЗНЫЙ, 8 сен - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости заявил, что считает президента США Дональда Трампа давним поклонником президента России Владимира Путина, который под предлогом переговоров просто хотел встретиться с российским лидером.
Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.
"Вообще я считаю, что Трамп – давний фанат и поклонник Владимира Владимировича, который на данный момент является единственным мировым лидером в полном смысле этого слова. Главы других государств мечтают о встрече с ним. Трамп же под предлогом переговоров просто захотел встретиться с ним (Путиным - ред.), используя свое служебное положение", - заявил глава Чечни агентству.
Трамп заявил, что полон решимости не испортить отношения с Путиным
Политика
 
 
