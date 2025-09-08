https://1prime.ru/20250908/kadyrov-861939101.html
Кадыров назвал Трампа давним поклонником Путина
ГРОЗНЫЙ, 8 сен - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости заявил, что считает президента США Дональда Трампа давним поклонником президента России Владимира Путина, который под предлогом переговоров просто хотел встретиться с российским лидером. Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. "Вообще я считаю, что Трамп – давний фанат и поклонник Владимира Владимировича, который на данный момент является единственным мировым лидером в полном смысле этого слова. Главы других государств мечтают о встрече с ним. Трамп же под предлогом переговоров просто захотел встретиться с ним (Путиным - ред.), используя свое служебное положение", - заявил глава Чечни агентству.
