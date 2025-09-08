https://1prime.ru/20250908/kadyrov-861939101.html

Кадыров назвал Трампа давним поклонником Путина

Кадыров назвал Трампа давним поклонником Путина - 08.09.2025, ПРАЙМ

Кадыров назвал Трампа давним поклонником Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости заявил, что считает президента США Дональда Трампа давним поклонником президента России Владимира Путина,... | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T08:31+0300

2025-09-08T08:31+0300

2025-09-08T08:31+0300

политика

россия

чечня

сша

аляска

дональд трамп

владимир путин

рамзан кадыров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861938860_0:4:3203:1805_1920x0_80_0_0_971cc51ff8e906c013364cbefce93a5d.jpg

ГРОЗНЫЙ, 8 сен - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости заявил, что считает президента США Дональда Трампа давним поклонником президента России Владимира Путина, который под предлогом переговоров просто хотел встретиться с российским лидером. Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. "Вообще я считаю, что Трамп – давний фанат и поклонник Владимира Владимировича, который на данный момент является единственным мировым лидером в полном смысле этого слова. Главы других государств мечтают о встрече с ним. Трамп же под предлогом переговоров просто захотел встретиться с ним (Путиным - ред.), используя свое служебное положение", - заявил глава Чечни агентству.

https://1prime.ru/20250905/tramp-861843472.html

чечня

сша

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, чечня, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, рамзан кадыров