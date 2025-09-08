Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Официальный канал президента заработал в мессенджере MAX - 08.09.2025
Официальный канал президента заработал в мессенджере MAX
Официальный канал президента заработал в мессенджере MAX - 08.09.2025, ПРАЙМ
Официальный канал президента заработал в мессенджере MAX
Официальный канал президента России Владимира Путина в понедельник заработал в мессенджере MAX. | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T11:02+0300
2025-09-08T11:20+0300
россия
владимир путин
мессенджеры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861948121_0:72:3215:1880_1920x0_80_0_0_9a15b9f67ed9767d84a40d29c8a0420a.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Официальный канал президента России Владимира Путина в понедельник заработал в мессенджере MAX. "Приветствуем вас! У нас хорошая новость. Рады сообщить, что официальный канал президента России с сегодняшнего дня начинает работать и тут, в мессенджере MAX. Надеемся, что информация о ежедневной деятельности главы государства будет для вас интересной", - говорится в сообщении.
11:02 08.09.2025 (обновлено: 11:20 08.09.2025)
 
Официальный канал президента заработал в мессенджере MAX

Официальный канал президента России начал работать в мессенджере MAX

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Официальный канал президента России Владимира Путина в понедельник заработал в мессенджере MAX.
"Приветствуем вас! У нас хорошая новость. Рады сообщить, что официальный канал президента России с сегодняшнего дня начинает работать и тут, в мессенджере MAX. Надеемся, что информация о ежедневной деятельности главы государства будет для вас интересной", - говорится в сообщении.
РОССИЯ Владимир Путин мессенджеры
 
 
