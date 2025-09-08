https://1prime.ru/20250908/kanal-861948279.html

Официальный канал президента заработал в мессенджере MAX

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Официальный канал президента России Владимира Путина в понедельник заработал в мессенджере MAX. "Приветствуем вас! У нас хорошая новость. Рады сообщить, что официальный канал президента России с сегодняшнего дня начинает работать и тут, в мессенджере MAX. Надеемся, что информация о ежедневной деятельности главы государства будет для вас интересной", - говорится в сообщении.

