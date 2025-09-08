Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай в I полугодии увеличил экспорт персиков и нектаринов в Россию - 08.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250908/kitaj-861935355.html
Китай в I полугодии увеличил экспорт персиков и нектаринов в Россию
Китай в январе-июле текущего года экспортировал в Россию персиков и нектаринов на рекордные 30 миллионов долларов - почти вдвое больше, чем в аналогичном... | 08.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Китай в январе-июле текущего года экспортировал в Россию персиков и нектаринов на рекордные 30 миллионов долларов - почти вдвое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Россия за первые семь месяцев этого года ввезла из Китая персиков и нектаринов на 30,2 миллиона долларов против 15,5 миллиона годом ранее. В результате доля РФ в китайском экспорте выросла до трети с 22%, а российский рынок стал вторым основным направлением экспорта, потеснив Вьетнам (12,4 миллиона долларов). Лидером по импорту китайских персиков и нектаринов остается Киргизия (36,5 миллиона долларов). В общей сложности Китай за первые семь месяцев текущего года увеличил экспорт персиков и нектаринов на четверть - до 88,1 миллиона долларов.
04:17 08.09.2025 (обновлено: 04:33 08.09.2025)
 
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Китай в январе-июле текущего года экспортировал в Россию персиков и нектаринов на рекордные 30 миллионов долларов - почти вдвое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Россия за первые семь месяцев этого года ввезла из Китая персиков и нектаринов на 30,2 миллиона долларов против 15,5 миллиона годом ранее.
В результате доля РФ в китайском экспорте выросла до трети с 22%, а российский рынок стал вторым основным направлением экспорта, потеснив Вьетнам (12,4 миллиона долларов). Лидером по импорту китайских персиков и нектаринов остается Киргизия (36,5 миллиона долларов).
В общей сложности Китай за первые семь месяцев текущего года увеличил экспорт персиков и нектаринов на четверть - до 88,1 миллиона долларов.
 
