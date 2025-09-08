Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай в июле потратил на пиво рекордные $1,8 млн - 08.09.2025, ПРАЙМ
Китай в июле потратил на пиво рекордные $1,8 млн
Китай в июле потратил на пиво рекордные $1,8 млн - 08.09.2025, ПРАЙМ
Китай в июле потратил на пиво рекордные $1,8 млн
Тарифные войны между США и Китаем не мешают любителям пива: в июле Поднебесная потратила на американское пенное максимальные с ноября прошлого года 1,8 миллиона | 08.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Тарифные войны между США и Китаем не мешают любителям пива: в июле Поднебесная потратила на американское пенное максимальные с ноября прошлого года 1,8 миллиона долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые изучило РИА Новости. Поставки стабильно увеличиваются уже третий месяц подряд: по сравнению с июнем они выросли более, чем на треть. Всего в июле пивной экспорт Штатов составил 21 миллион долларов - и Китай стал вторым крупнейшим его потребителем, уступив лишь Гондурасу. В середине лета эта страна заняла 44,4% экспорта из США, тогда как на Китай пришлось 8,5%. На третьем месте оказалась Панама примерно с той же долей - 8,1%.
мировая экономика, китай, сша, панама
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, ПАНАМА
05:17 08.09.2025
 
Китай в июле потратил на пиво рекордные $1,8 млн

Китай увеличил экспорт пива из США на треть

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Тарифные войны между США и Китаем не мешают любителям пива: в июле Поднебесная потратила на американское пенное максимальные с ноября прошлого года 1,8 миллиона долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые изучило РИА Новости.
Поставки стабильно увеличиваются уже третий месяц подряд: по сравнению с июнем они выросли более, чем на треть.
Всего в июле пивной экспорт Штатов составил 21 миллион долларов - и Китай стал вторым крупнейшим его потребителем, уступив лишь Гондурасу. В середине лета эта страна заняла 44,4% экспорта из США, тогда как на Китай пришлось 8,5%.
На третьем месте оказалась Панама примерно с той же долей - 8,1%.
 
