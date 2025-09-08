https://1prime.ru/20250908/kitaj-861935525.html

Китай в июле потратил на пиво рекордные $1,8 млн

Китай в июле потратил на пиво рекордные $1,8 млн - 08.09.2025, ПРАЙМ

Китай в июле потратил на пиво рекордные $1,8 млн

Тарифные войны между США и Китаем не мешают любителям пива: в июле Поднебесная потратила на американское пенное максимальные с ноября прошлого года 1,8 миллиона | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T05:17+0300

2025-09-08T05:17+0300

2025-09-08T05:17+0300

экономика

мировая экономика

китай

сша

панама

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861935525.jpg?1757297841

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Тарифные войны между США и Китаем не мешают любителям пива: в июле Поднебесная потратила на американское пенное максимальные с ноября прошлого года 1,8 миллиона долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые изучило РИА Новости. Поставки стабильно увеличиваются уже третий месяц подряд: по сравнению с июнем они выросли более, чем на треть. Всего в июле пивной экспорт Штатов составил 21 миллион долларов - и Китай стал вторым крупнейшим его потребителем, уступив лишь Гондурасу. В середине лета эта страна заняла 44,4% экспорта из США, тогда как на Китай пришлось 8,5%. На третьем месте оказалась Панама примерно с той же долей - 8,1%.

китай

сша

панама

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, сша, панама