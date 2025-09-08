https://1prime.ru/20250908/kitaj-861936247.html

Китай ввел санкции против члена верхней палаты парламента Японии

ПЕКИН, 8 сен – ПРАЙМ. Пекин ввел персональные санкции против члена верхней палаты парламента Японии китайского происхождения Хэй Сэки (китайское имя Ши Пин) за высказывания по Тайваню и вопросу территориальных споров, а также за посещения храма Ясукуни, который в странах Азии часто ассоциируется с японским милитаризмом, сообщает в понедельник МИД КНР. "Член верхней палаты парламента Японии Хэй Сэки долгое время распространял ложные теории по тайваньскому вопросу, вопросу островов Дяоюйдао (Сенкаку – ред.), историческим вопросам, по вопросам, касающимся Тибета, Синьцзян-Уйгурского автономного района и Гонконга, а также открыто посещал храм Ясукуни. Это серьёзно противоречит духу четырёх китайско-японских политических документов и принципу "одного Китая", является грубым вмешательством во внутренние дела Китая, а также серьёзно подрывает суверенитет и территориальную целостность КНР", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР. Отмечается, что "Китай принял решение ввести в отношении Хэй Сэки контрмеры". В частности, власти КНР заморозили все движимое, недвижимое и иное имущество японского чиновника, которое он имеет на территории Китая, китайским организациям и физическим лицам запрещено осуществлять с ним любые сделки или сотрудничать. Чиновнику и его ближайшим родственникам запрещен въезд в Китай, включая Гонконг и Макао. Решение вступило в силу 8 сентября 2025 года. Хэй Сэки (Ши Пин) родился в 1962 году в городе Чэнду китайской провинции Сычуань, окончил философский факультет Пекинского университета, после чего в 1988 году отправился на обучение в Японию. В 2007 году официально стал гражданином Японии. В этом году был избран членом верхней палаты парламента страны от Партии обновления Японии. Посещения храма Ясукуни японскими политиками, как правило, происходят три раза в год - на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны - 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года. В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны. Китай традиционно выражает протесты Японии из-за посещения храма чиновниками. Глава МИД КНР Ван И ранее заявил, что некоторые силы в Японии сегодня продолжают попытки отрицать агрессию, искажать и фальсифицировать историю войны.

