Китай за восемь месяцев нарастил импорт нефти на 2,5% - 08.09.2025
Китай за восемь месяцев нарастил импорт нефти на 2,5%
Китай за восемь месяцев нарастил импорт нефти на 2,5% - 08.09.2025, ПРАЙМ
Китай за восемь месяцев нарастил импорт нефти на 2,5%
Китай по итогам января - августа 2025 года нарастил импорт нефти в натуральном выражении на 2,5% в годовом выражении, при этом сократил импорт природного газа... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T07:02+0300
2025-09-08T07:02+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
китай
кнр
ПЕКИН, 8 сен - ПРАЙМ. Китай по итогам января - августа 2025 года нарастил импорт нефти в натуральном выражении на 2,5% в годовом выражении, при этом сократил импорт природного газа на 5,9%, угля - на 12,2%, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР. Китай за январь - август 2025 года импортировал 376,048 миллиона тонн нефти (рост на 2,5% в годовом выражении), в ценовом выражении закупка обошлась стране в 196,984 миллиарда долларов, что на 11,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Отдельно в августе Китай импортировал 49,49 миллиона тонн нефти на 24,929 миллиарда долларов. Объем импорта природного газа по итогам первых восьми месяцев 2025 года составил 81,91 миллиона тонн (сокращение на 5,9% в годовом выражении) на 36,989 миллиарда долларов (в ценовом выражении показатель упал на 13,5%). Отдельно в августе Китай импортировал 11,85 миллиона тонн природного газа на 5,325 миллиарда долларов. Импорт угля за январь - август 2025 года составил 299,993 миллиона тонн (снижение на 12,2% в годовом выражении) и обошелся Китаю в 22,225 миллиарда долларов (в ценовом выражении снижение на 34,8%). Отдельно в августе Китай импортировал 42,737 миллиона тонн угля на 2,807 миллиарда долларов. По итогам 2024 года Китай нарастил объемы импорта нефти на 1,9%, до 553,415 миллиона тонн, импорт природного газа вырос на 9,9% - до 131,69 миллиона тонн, импорт угля вырос на 14,4%, до 542,69 миллиона тонн.
китай
кнр
мировая экономика, китай, кнр
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР
07:02 08.09.2025
 
Китай за восемь месяцев нарастил импорт нефти на 2,5%

Китай нарастил импорт нефти в натуральном выражении на 2,5%

ПЕКИН, 8 сен - ПРАЙМ. Китай по итогам января - августа 2025 года нарастил импорт нефти в натуральном выражении на 2,5% в годовом выражении, при этом сократил импорт природного газа на 5,9%, угля - на 12,2%, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.
Китай за январь - август 2025 года импортировал 376,048 миллиона тонн нефти (рост на 2,5% в годовом выражении), в ценовом выражении закупка обошлась стране в 196,984 миллиарда долларов, что на 11,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Отдельно в августе Китай импортировал 49,49 миллиона тонн нефти на 24,929 миллиарда долларов.
Объем импорта природного газа по итогам первых восьми месяцев 2025 года составил 81,91 миллиона тонн (сокращение на 5,9% в годовом выражении) на 36,989 миллиарда долларов (в ценовом выражении показатель упал на 13,5%). Отдельно в августе Китай импортировал 11,85 миллиона тонн природного газа на 5,325 миллиарда долларов.
Импорт угля за январь - август 2025 года составил 299,993 миллиона тонн (снижение на 12,2% в годовом выражении) и обошелся Китаю в 22,225 миллиарда долларов (в ценовом выражении снижение на 34,8%). Отдельно в августе Китай импортировал 42,737 миллиона тонн угля на 2,807 миллиарда долларов.
По итогам 2024 года Китай нарастил объемы импорта нефти на 1,9%, до 553,415 миллиона тонн, импорт природного газа вырос на 9,9% - до 131,69 миллиона тонн, импорт угля вырос на 14,4%, до 542,69 миллиона тонн.
 
