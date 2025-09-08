https://1prime.ru/20250908/kitaj-861936495.html

Китай за восемь месяцев нарастил импорт нефти на 2,5%

Китай за восемь месяцев нарастил импорт нефти на 2,5% - 08.09.2025, ПРАЙМ

Китай за восемь месяцев нарастил импорт нефти на 2,5%

Китай по итогам января - августа 2025 года нарастил импорт нефти в натуральном выражении на 2,5% в годовом выражении, при этом сократил импорт природного газа... | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T07:02+0300

2025-09-08T07:02+0300

2025-09-08T07:02+0300

энергетика

экономика

мировая экономика

китай

кнр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861936495.jpg?1757304173

ПЕКИН, 8 сен - ПРАЙМ. Китай по итогам января - августа 2025 года нарастил импорт нефти в натуральном выражении на 2,5% в годовом выражении, при этом сократил импорт природного газа на 5,9%, угля - на 12,2%, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР. Китай за январь - август 2025 года импортировал 376,048 миллиона тонн нефти (рост на 2,5% в годовом выражении), в ценовом выражении закупка обошлась стране в 196,984 миллиарда долларов, что на 11,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Отдельно в августе Китай импортировал 49,49 миллиона тонн нефти на 24,929 миллиарда долларов. Объем импорта природного газа по итогам первых восьми месяцев 2025 года составил 81,91 миллиона тонн (сокращение на 5,9% в годовом выражении) на 36,989 миллиарда долларов (в ценовом выражении показатель упал на 13,5%). Отдельно в августе Китай импортировал 11,85 миллиона тонн природного газа на 5,325 миллиарда долларов. Импорт угля за январь - август 2025 года составил 299,993 миллиона тонн (снижение на 12,2% в годовом выражении) и обошелся Китаю в 22,225 миллиарда долларов (в ценовом выражении снижение на 34,8%). Отдельно в августе Китай импортировал 42,737 миллиона тонн угля на 2,807 миллиарда долларов. По итогам 2024 года Китай нарастил объемы импорта нефти на 1,9%, до 553,415 миллиона тонн, импорт природного газа вырос на 9,9% - до 131,69 миллиона тонн, импорт угля вырос на 14,4%, до 542,69 миллиона тонн.

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, кнр