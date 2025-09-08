https://1prime.ru/20250908/kornelius-861955085.html
ФРГ приветствовала бы усиление санкций США против России, заявили в кабмине
2025-09-08T13:08+0300
2025-09-08T13:08+0300
2025-09-08T13:08+0300
БЕРЛИН, 8 сен - ПРАЙМ. Германия приветствовала бы ужесточение санкций в отношении России со стороны США, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. Президент США Дональд Трамп сообщил в Белом доме в воскресенье, что готов начать второй этап санкций против России из-за конфликта на Украине. "Правительство ФРГ, конечно, приняло к сведению эту информацию и эти заявления американского президента с большим интересом. Правительство ФРГ уже несколько недель и месяцев пытается усилить санкционное давление на Россию и приветствовало бы, если бы США также присоединились к этой позиции. Мы все знаем, что США держат в своих руках ключ к усилению давления на Россию. И дебаты последних недель и месяцев также фактически вращаются вокруг выработки единой санкционной позиции в западном альянсе в отношении России. И в этом смысле мы положительно относимся к этому заявлению американского президента", - сказал Корнелиус во время брифинга в понедельник. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
