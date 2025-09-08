https://1prime.ru/20250908/kredit-861973098.html

В России завершили проекты с привлечением казначейских кредитов

В России завершили проекты с привлечением казначейских кредитов - 08.09.2025, ПРАЙМ

В России завершили проекты с привлечением казначейских кредитов

08.09.2025

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Восемь регионов страны завершили инфраструктурные проекты с привлечением специальных казначейских кредитов (СКК), сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Специальные казначейские кредиты направляются на важные проекты по модернизации коммунальной инфраструктуры, обновлению дорог, школ и других объектов. Всего в 79 регионах распределили порядка 190 миллионов рублей СКК. "На сегодня в рамках специальных казначейских кредитов завершено 223 объекта и мероприятия в 37 регионах. Из них восьми субъектов Российской Федерации полностью завершили работы по программе – это Тульская, Ростовская, Омская, Ярославская, Орловская, Магаданская области, Республика Крым, Чукотский автономный округ", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ. По его словам, в работе остаются 248 объектов и мероприятий в 43 регионах. Хуснуллин подчеркнул, что запланированная работа по СКК поспособствует улучшению качества жизни порядка 43 миллионов граждан

