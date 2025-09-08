https://1prime.ru/20250908/kriptovalyuta-861944804.html
Эксперт объяснил, почему криптовалюта вызывает недоверие
Эксперт объяснил, почему криптовалюта вызывает недоверие
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Криптовалюта в отличие от национальных валют может вызвать недоверие и опасение, так как не имеет государственного обеспечения, заявил в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин. Глава института экономики РАН объяснил, что криптовалюта изначально создавалась как международная валюта для осуществления сделок между людьми из разных стран. Она предусматривает анонимность и возможность использования для обхода имеющихся ограничений, например санкций. "С другой стороны, криптовалюта вызывает опасения у пользователей из-за отсутствия формального обеспечения. Рубль, например, обеспечен обязательствами Банка России, а криптовалюта не имеет никакого обеспечения. Это принципиальное отличие", - отметил Головнин. По словам Головнина, следует вспомнить закон Трампа о стейблкойнах в США, обеспеченных долларами. Этот закон призван ввести регулирование в сферу цифровых денег и упорядочить их привязку к реальным валютам. Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте ria.ru в 11.00 мск.
