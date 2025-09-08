https://1prime.ru/20250908/lavrov-861946048.html

Лавров прокомментировал заявления о крахе российской экономики

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Крах российской экономики предрекали на Западе с начала специальной военной операции, но экономическая статистика опровергает эти прогнозы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Это чистая статистика, тут анализ особый не нужен. Нам предрекали после начала специальной военной операции крах экономики, полную изоляцию, превращение страны и ее руководства в изгоев. Статистика западных банков, включая Всемирный банк, говорит о том, что Россия по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира после США, Китая, Индии. И крупнейшая экономика в Европе по тому же критерию", - сказал он во время выступления на встрече с преподавателями и студентами МГИМО. Министр также отметил, что и утверждения об изоляции России не соответствуют действительности. По его словам, эта идея была придумана только для того, чтобы некоторые государства Запада могли публично заявлять о своей якобы ведущей роли в мире. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

