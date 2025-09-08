https://1prime.ru/20250908/lavrov-861946344.html

Лавров обвинил Запад в подрыве экономики стран-партнеров России

Лавров обвинил Запад в подрыве экономики стран-партнеров России - 08.09.2025, ПРАЙМ

Лавров обвинил Запад в подрыве экономики стран-партнеров России

Действия Запада, требующего отказа от российских энергоресурсов, подрывают экономику стран-партнеров Москвы, заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 08.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Действия Запада, требующего отказа от российских энергоресурсов, подрывают экономику стран-партнеров Москвы, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Такие действия наших западных коллег, здесь Европа играет, может быть, даже более вредную, негативную роль для будущего мировой экономики, только подрывают объективные интересы народов тех стран, которые отказываются от выгодных сделок, от дешевого сырья только для того, чтобы, как они считают, наказать экспортера за его неправильное поведение", - сказал он в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. Как отметил Лавров, Бразилия, Индия, КНР не отказались от российских энергоресурсов и своих законных интересов, несмотря на давление со стороны США.

