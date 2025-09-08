https://1prime.ru/20250908/lavrov-861946344.html
Лавров обвинил Запад в подрыве экономики стран-партнеров России
Лавров обвинил Запад в подрыве экономики стран-партнеров России - 08.09.2025, ПРАЙМ
Лавров обвинил Запад в подрыве экономики стран-партнеров России
Действия Запада, требующего отказа от российских энергоресурсов, подрывают экономику стран-партнеров Москвы, заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T10:50+0300
2025-09-08T10:50+0300
2025-09-08T10:50+0300
экономика
россия
запад
москва
европа
сергей лавров
мгимо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861946031_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_78aa008bb32af627a8ae09c02d1d4771.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Действия Запада, требующего отказа от российских энергоресурсов, подрывают экономику стран-партнеров Москвы, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Такие действия наших западных коллег, здесь Европа играет, может быть, даже более вредную, негативную роль для будущего мировой экономики, только подрывают объективные интересы народов тех стран, которые отказываются от выгодных сделок, от дешевого сырья только для того, чтобы, как они считают, наказать экспортера за его неправильное поведение", - сказал он в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. Как отметил Лавров, Бразилия, Индия, КНР не отказались от российских энергоресурсов и своих законных интересов, несмотря на давление со стороны США.
https://1prime.ru/20250826/tramp-861294511.html
запад
москва
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861946031_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_cfad1794cade1a6b27dacae6f43d5b9e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запад, москва, европа, сергей лавров, мгимо
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, МОСКВА, ЕВРОПА, Сергей Лавров, МГИМО
Лавров обвинил Запад в подрыве экономики стран-партнеров России
Лавров: отказ от российских энергоресурсов подрывает экономику стран-партнеров
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Действия Запада, требующего отказа от российских энергоресурсов, подрывают экономику стран-партнеров Москвы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Такие действия наших западных коллег, здесь Европа играет, может быть, даже более вредную, негативную роль для будущего мировой экономики, только подрывают объективные интересы народов тех стран, которые отказываются от выгодных сделок, от дешевого сырья только для того, чтобы, как они считают, наказать экспортера за его неправильное поведение", - сказал он в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
Как отметил Лавров, Бразилия, Индия, КНР не отказались от российских энергоресурсов и своих законных интересов, несмотря на давление со стороны США.
Трамп резко ответил на слова Лаврова о Зеленском