Россия не хочет кому-либо мстить, заявил Лавров

2025-09-08T10:53+0300

политика

россия

общество

сергей лавров

мгимо

МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Россия не хочет кому-либо мстить и не отталкивает бывших западных партнеров, но учтет их действия, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "У нас нет никакого желания кому-то мстить, на ком-то срывать злость. ...Мы никого не собираемся игнорировать. Когда одумаются наши западные бывшие партнеры, а ныне соседи, и захотят прийти в Российскую Федерацию и снова здесь работать, мы не будем их отталкивать. Но посмотрим, на каких условиях это можно сделать. И, конечно, будем учитывать, что они, сбежав по команде своих политических руководителей, показали свою ненадежность", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО в понедельник.

