https://1prime.ru/20250908/lavrov-861947063.html
Россия не хочет кому-либо мстить, заявил Лавров
Россия не хочет кому-либо мстить, заявил Лавров - 08.09.2025, ПРАЙМ
Россия не хочет кому-либо мстить, заявил Лавров
Россия не хочет кому-либо мстить и не отталкивает бывших западных партнеров, но учтет их действия, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T10:53+0300
2025-09-08T10:53+0300
2025-09-08T10:53+0300
политика
россия
общество
сергей лавров
мгимо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861946910_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_10d3213b8046125268efb3617d21366c.jpg
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Россия не хочет кому-либо мстить и не отталкивает бывших западных партнеров, но учтет их действия, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "У нас нет никакого желания кому-то мстить, на ком-то срывать злость. ...Мы никого не собираемся игнорировать. Когда одумаются наши западные бывшие партнеры, а ныне соседи, и захотят прийти в Российскую Федерацию и снова здесь работать, мы не будем их отталкивать. Но посмотрим, на каких условиях это можно сделать. И, конечно, будем учитывать, что они, сбежав по команде своих политических руководителей, показали свою ненадежность", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО в понедельник.
https://1prime.ru/20250907/lavrov-861917637.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861946910_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cf9fcc0f59cdaeb0729d15b91e180981.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , сергей лавров, мгимо
Политика, РОССИЯ, Общество , Сергей Лавров, МГИМО
Россия не хочет кому-либо мстить, заявил Лавров
Лавров: Россия не хочет кому-либо мстить и не отталкивает бывших партнеров
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Россия не хочет кому-либо мстить и не отталкивает бывших западных партнеров, но учтет их действия, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"У нас нет никакого желания кому-то мстить, на ком-то срывать злость. ...Мы никого не собираемся игнорировать. Когда одумаются наши западные бывшие партнеры, а ныне соседи, и захотят прийти в Российскую Федерацию и снова здесь работать, мы не будем их отталкивать. Но посмотрим, на каких условиях это можно сделать. И, конечно, будем учитывать, что они, сбежав по команде своих политических руководителей, показали свою ненадежность", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО в понедельник.
Лавров объяснил, что означает фото Путина, Моди и Си Цзиньпина