Россия не хочет кому-либо мстить, заявил Лавров - 08.09.2025
Политика
Россия не хочет кому-либо мстить, заявил Лавров
Россия не хочет кому-либо мстить, заявил Лавров - 08.09.2025, ПРАЙМ
Россия не хочет кому-либо мстить, заявил Лавров
Россия не хочет кому-либо мстить и не отталкивает бывших западных партнеров, но учтет их действия, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. | 08.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Россия не хочет кому-либо мстить и не отталкивает бывших западных партнеров, но учтет их действия, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "У нас нет никакого желания кому-то мстить, на ком-то срывать злость. ...Мы никого не собираемся игнорировать. Когда одумаются наши западные бывшие партнеры, а ныне соседи, и захотят прийти в Российскую Федерацию и снова здесь работать, мы не будем их отталкивать. Но посмотрим, на каких условиях это можно сделать. И, конечно, будем учитывать, что они, сбежав по команде своих политических руководителей, показали свою ненадежность", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО в понедельник.
россия, общество, сергей лавров, мгимо
Политика, РОССИЯ, Общество, Сергей Лавров, МГИМО
10:53 08.09.2025
 
Россия не хочет кому-либо мстить, заявил Лавров

Лавров: Россия не хочет кому-либо мстить и не отталкивает бывших партнеров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО в Москве. 1 сентября 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО в Москве. 1 сентября 2019 - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Россия не хочет кому-либо мстить и не отталкивает бывших западных партнеров, но учтет их действия, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"У нас нет никакого желания кому-то мстить, на ком-то срывать злость. ...Мы никого не собираемся игнорировать. Когда одумаются наши западные бывшие партнеры, а ныне соседи, и захотят прийти в Российскую Федерацию и снова здесь работать, мы не будем их отталкивать. Но посмотрим, на каких условиях это можно сделать. И, конечно, будем учитывать, что они, сбежав по команде своих политических руководителей, показали свою ненадежность", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО в понедельник.
Заголовок открываемого материала