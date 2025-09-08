Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США начинают слышать о первопричинах конфликта на Украине, заявил Лавров - 08.09.2025
США начинают слышать о первопричинах конфликта на Украине, заявил Лавров
США начинают слышать Россию о первопричинах конфликта на Украине, включая вопрос истребления всего русского, заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T11:00+0300
2025-09-08T11:00+0300
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. США начинают слышать Россию о первопричинах конфликта на Украине, включая вопрос истребления всего русского, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Американские коллеги уже поняли и публично сказали, что НАТО должно быть закрытой темой, а это одна из главных причин, по которой возникла вот эта вот ситуация на Украине. И они начинают слышать, что мы говорим про другие первопричины, включая истребление, законодательное истребление всего русского: языка, средств массовой информации, культуры, образования, и, конечно, запрет каноничной Украинской православной церкви ", - сказал он в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
россия, общество, украина, сша, сергей лавров, нато, мгимо
Политика, РОССИЯ, Общество, УКРАИНА, США, Сергей Лавров, НАТО, МГИМО
11:00 08.09.2025
 
США начинают слышать о первопричинах конфликта на Украине, заявил Лавров

Лавров: США начинают слышать позицию России о первопричинах конфликта на Украине

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. США начинают слышать Россию о первопричинах конфликта на Украине, включая вопрос истребления всего русского, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Американские коллеги уже поняли и публично сказали, что НАТО должно быть закрытой темой, а это одна из главных причин, по которой возникла вот эта вот ситуация на Украине. И они начинают слышать, что мы говорим про другие первопричины, включая истребление, законодательное истребление всего русского: языка, средств массовой информации, культуры, образования, и, конечно, запрет каноничной Украинской православной церкви ", - сказал он в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
#Александр Стубб
СМИ: президент Финляндии не поедет в США на встречу Трампа по Украине
