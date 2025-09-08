https://1prime.ru/20250908/lavrov-861947794.html
США начинают слышать о первопричинах конфликта на Украине, заявил Лавров
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. США начинают слышать Россию о первопричинах конфликта на Украине, включая вопрос истребления всего русского, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Американские коллеги уже поняли и публично сказали, что НАТО должно быть закрытой темой, а это одна из главных причин, по которой возникла вот эта вот ситуация на Украине. И они начинают слышать, что мы говорим про другие первопричины, включая истребление, законодательное истребление всего русского: языка, средств массовой информации, культуры, образования, и, конечно, запрет каноничной Украинской православной церкви ", - сказал он в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
США начинают слышать о первопричинах конфликта на Украине, заявил Лавров
Лавров: США начинают слышать позицию России о первопричинах конфликта на Украине
