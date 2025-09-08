https://1prime.ru/20250908/lavrov-861949120.html
Лавров заявил, что Запад не на тех напал, надеясь ослабить Россию санкциями
2025-09-08T11:16+0300
экономика
россия
запад
сергей лавров
мгимо
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров завил, что Запад "не на тех напал", надеясь ослабить Россию санкциями. Он напомнил, что в Концепции внешней политики России четко обозначено, что главной задачей работы является обеспечение максимально благоприятных внешних условий для обеспечения безопасности страны, ее социально-экономического развития, повышения благосостояния граждан. "То, что эта взаимосвязь существует, доказали события, связанные с введением нелегитимных, односторонних беспрецедентных санкций против нас, когда нам главную задачу создания благоприятных внешних условий, хотели подорвать и создать невыносимые условия в расчете, что мы поднимем руки вверх и побежим извиняться. Не на тех напали", - сказал министр на встрече со студентами МГИМО. По словам Лаврова, его поражает, что Запад никак не может сделать выводы из многовековой истории в контексте своих попыток приструнить, подчинить и наказать Россию.
запад
