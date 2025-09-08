https://1prime.ru/20250908/lavrov-861949703.html

Россия заинтересована в равноправном сотрудничестве с США, заявил Лавров

2025-09-08T11:18+0300

политика

россия

сша

сергей лавров

мид рф

мгимо

МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Россия заинтересована в равноправном сотрудничестве с Соединенными Штатами, которые со своей стороны проявляют аналогичный интерес, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы хотим равноправного сотрудничества со всеми странами, в том числе с Соединенными Штатами. Они проявляют аналогичный интерес", - сказал министр, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО. Он указал, что на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии глава госдепартамента Марко Рубио подтвердил выстраивание внешней политики нынешней администрации США в соответствии с национальными интересами, а не с идеологией. Госсекретарь выразил интерес в извлечении взаимной выгоды из совпадения интересов стран, а также назвал главной задачей недопущение конфронтации из-за противоречий между национальными интересами. "Я ответил, что это на 100% совпадает с нашей позицией", - добавил Лавров.

сша

2025

