Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия заинтересована в равноправном сотрудничестве с США, заявил Лавров - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250908/lavrov-861949703.html
Россия заинтересована в равноправном сотрудничестве с США, заявил Лавров
Россия заинтересована в равноправном сотрудничестве с США, заявил Лавров - 08.09.2025, ПРАЙМ
Россия заинтересована в равноправном сотрудничестве с США, заявил Лавров
Россия заинтересована в равноправном сотрудничестве с Соединенными Штатами, которые со своей стороны проявляют аналогичный интерес, рассказал глава МИД РФ... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T11:18+0300
2025-09-08T11:18+0300
политика
россия
сша
сергей лавров
мид рф
мгимо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861948873_0:437:2048:1589_1920x0_80_0_0_f6cff61a39a3615efe3f8adb69a090af.jpg
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Россия заинтересована в равноправном сотрудничестве с Соединенными Штатами, которые со своей стороны проявляют аналогичный интерес, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы хотим равноправного сотрудничества со всеми странами, в том числе с Соединенными Штатами. Они проявляют аналогичный интерес", - сказал министр, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО. Он указал, что на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии глава госдепартамента Марко Рубио подтвердил выстраивание внешней политики нынешней администрации США в соответствии с национальными интересами, а не с идеологией. Госсекретарь выразил интерес в извлечении взаимной выгоды из совпадения интересов стран, а также назвал главной задачей недопущение конфронтации из-за противоречий между национальными интересами. "Я ответил, что это на 100% совпадает с нашей позицией", - добавил Лавров.
https://1prime.ru/20250908/lavrov-861947794.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861948873_0:245:2048:1781_1920x0_80_0_0_2522fb9a26cada4b689dced6d39d1912.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, сергей лавров, мид рф, мгимо
Политика, РОССИЯ, США, Сергей Лавров, МИД РФ, МГИМО
11:18 08.09.2025
 
Россия заинтересована в равноправном сотрудничестве с США, заявил Лавров

Лавров: Россия заинтересована в равноправном сотрудничестве с США

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО МИД России - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Россия заинтересована в равноправном сотрудничестве с Соединенными Штатами, которые со своей стороны проявляют аналогичный интерес, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы хотим равноправного сотрудничества со всеми странами, в том числе с Соединенными Штатами. Они проявляют аналогичный интерес", - сказал министр, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО.
Он указал, что на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии глава госдепартамента Марко Рубио подтвердил выстраивание внешней политики нынешней администрации США в соответствии с национальными интересами, а не с идеологией. Госсекретарь выразил интерес в извлечении взаимной выгоды из совпадения интересов стран, а также назвал главной задачей недопущение конфронтации из-за противоречий между национальными интересами.
"Я ответил, что это на 100% совпадает с нашей позицией", - добавил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
США начинают слышать о первопричинах конфликта на Украине, заявил Лавров
11:00
 
ПолитикаРОССИЯСШАСергей ЛавровМИД РФМГИМО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала