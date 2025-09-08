Россия заинтересована в равноправном сотрудничестве с США, заявил Лавров

https://1prime.ru/20250908/lavrov-861949703.html
политика
россия
сша
сергей лавров
мид рф
мгимо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861948873_0:437:2048:1589_1920x0_80_0_0_f6cff61a39a3615efe3f8adb69a090af.jpg
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Россия заинтересована в равноправном сотрудничестве с Соединенными Штатами, которые со своей стороны проявляют аналогичный интерес, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы хотим равноправного сотрудничества со всеми странами, в том числе с Соединенными Штатами. Они проявляют аналогичный интерес", - сказал министр, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО. Он указал, что на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии глава госдепартамента Марко Рубио подтвердил выстраивание внешней политики нынешней администрации США в соответствии с национальными интересами, а не с идеологией. Госсекретарь выразил интерес в извлечении взаимной выгоды из совпадения интересов стран, а также назвал главной задачей недопущение конфронтации из-за противоречий между национальными интересами. "Я ответил, что это на 100% совпадает с нашей позицией", - добавил Лавров.
россия, сша, сергей лавров, мид рф, мгимо
Политика, РОССИЯ, США, Сергей Лавров, МИД РФ, МГИМО
