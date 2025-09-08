https://1prime.ru/20250908/lavrov-861950100.html
Лавров оценил перспективы экономического сотрудничества с США
Лавров оценил перспективы экономического сотрудничества с США - 08.09.2025, ПРАЙМ
Лавров оценил перспективы экономического сотрудничества с США
Россия видит перспективы в экономическом сотрудничестве с США, например, в производстве сжиженного природного газа, в том числе на Аляске, заявил глава МИД РФ... | 08.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия видит перспективы в экономическом сотрудничестве с США, например, в производстве сжиженного природного газа, в том числе на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Президент об этом говорил во Владивостоке, на Восточном экономическом форуме. Интересные перспективы, в том числе и в экономике. Производство сжиженного природного газа, в том числе на Аляске. И многое другое. В целом Арктика открывает большое поле для сотрудничества, космос, конечно же", - сказал Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО. Он отметил, что диалог с США должен строиться посредством "честного, открытого обсуждения позиций друг друга и выявление совпадений, которые необходимо переводить в практические дела". "И недопущение перерастания разногласий в конфликтную фазу, тем более горячую", - добавил Лавров.
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия видит перспективы в экономическом сотрудничестве с США, например, в производстве сжиженного природного газа, в том числе на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент об этом говорил во Владивостоке, на Восточном экономическом форуме. Интересные перспективы, в том числе и в экономике. Производство сжиженного природного газа, в том числе на Аляске. И многое другое. В целом Арктика открывает большое поле для сотрудничества, космос, конечно же", - сказал Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.
Он отметил, что диалог с США должен строиться посредством "честного, открытого обсуждения позиций друг друга и выявление совпадений, которые необходимо переводить в практические дела".
"И недопущение перерастания разногласий в конфликтную фазу, тем более горячую", - добавил Лавров.
