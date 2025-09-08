Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и США могут сотрудничать в сфере ИИ, заявил Лавров
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. РФ и США могут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта, сферам приложения их совместных усилий нет предела, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Я не сомневаюсь, что в сфере высоких технологий, включая искусственный интеллект, может быть налажена работа, хотя здесь, учитывая потенциальные военные возможности использования искусственного интеллекта, возможно, потребуется как-то сначала повысить взаимное доверие", - сказал он в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. Как отметил министр, для совместного приложения российско-американских усилий нет предела. Так, стороны могут сотрудничать в Арктике, космосе, в спорте и других областях. "Нет предела для совместных наших действий, для совместного приложения усилий при понимании, что должны совпасть интересы", - подчеркнул он.
технологии, россия, сша, арктика, сергей лавров, мид рф, мгимо
Экономика, Технологии, РОССИЯ, США, АРКТИКА, Сергей Лавров, МИД РФ, МГИМО
11:34 08.09.2025
 
Россия и США могут сотрудничать в сфере ИИ, заявил Лавров

Лавров: Россия и США могут сотрудничать в сфере ИИ и множестве других областей

МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. РФ и США могут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта, сферам приложения их совместных усилий нет предела, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Я не сомневаюсь, что в сфере высоких технологий, включая искусственный интеллект, может быть налажена работа, хотя здесь, учитывая потенциальные военные возможности использования искусственного интеллекта, возможно, потребуется как-то сначала повысить взаимное доверие", - сказал он в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
Как отметил министр, для совместного приложения российско-американских усилий нет предела. Так, стороны могут сотрудничать в Арктике, космосе, в спорте и других областях.
"Нет предела для совместных наших действий, для совместного приложения усилий при понимании, что должны совпасть интересы", - подчеркнул он.
Россия заинтересована в равноправном сотрудничестве с США, заявил Лавров
