Россия и США могут сотрудничать в сфере ИИ, заявил Лавров
Россия и США могут сотрудничать в сфере ИИ, заявил Лавров - 08.09.2025, ПРАЙМ
Россия и США могут сотрудничать в сфере ИИ, заявил Лавров
РФ и США могут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта, сферам приложения их совместных усилий нет предела, заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T11:34+0300
2025-09-08T11:34+0300
2025-09-08T11:34+0300
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. РФ и США могут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта, сферам приложения их совместных усилий нет предела, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Я не сомневаюсь, что в сфере высоких технологий, включая искусственный интеллект, может быть налажена работа, хотя здесь, учитывая потенциальные военные возможности использования искусственного интеллекта, возможно, потребуется как-то сначала повысить взаимное доверие", - сказал он в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. Как отметил министр, для совместного приложения российско-американских усилий нет предела. Так, стороны могут сотрудничать в Арктике, космосе, в спорте и других областях. "Нет предела для совместных наших действий, для совместного приложения усилий при понимании, что должны совпасть интересы", - подчеркнул он.
Россия и США могут сотрудничать в сфере ИИ, заявил Лавров
Лавров: Россия и США могут сотрудничать в сфере ИИ и множестве других областей
