Россия готова возобновить разорванные с Западом отношения, заявил Лавров - 08.09.2025, ПРАЙМ
Россия готова возобновить разорванные с Западом отношения, заявил Лавров
2025-09-08T15:34+0300
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Москва готова возобновить с Западом разорванные им же отношения, однако бизнеса, как раньше, уже быть не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Не мы разрывали отношения, не мы разрывали контакты. И если наши западные коллеги, включая словенских наших коллег, захотят эти отношения возобновить, мы будем к этому готовы, но, естественно, бизнеса как обычно, бизнеса, как в прошлом, уже быть не может", - сказал он в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. Как отметил Лавров, Россия будет выстраивать отношения с западными державами, держа в голове риски, заложенные в тех или иных сферах сотрудничества, включая опасность технологической зависимости. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова выстраивать взаимоуважительное и равноправное сотрудничество с странами Запада, однако былых иллюзий Москва не питает.
15:34 08.09.2025
 
Россия готова возобновить разорванные с Западом отношения, заявил Лавров

Лавров: Россия готова к диалогу Западом, но бизнеса, как в прошлом, уже не будет

© РИА Новости . Сергей Гунеев
Глава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Москва готова возобновить с Западом разорванные им же отношения, однако бизнеса, как раньше, уже быть не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Не мы разрывали отношения, не мы разрывали контакты. И если наши западные коллеги, включая словенских наших коллег, захотят эти отношения возобновить, мы будем к этому готовы, но, естественно, бизнеса как обычно, бизнеса, как в прошлом, уже быть не может", - сказал он в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
Как отметил Лавров, Россия будет выстраивать отношения с западными державами, держа в голове риски, заложенные в тех или иных сферах сотрудничества, включая опасность технологической зависимости.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова выстраивать взаимоуважительное и равноправное сотрудничество с странами Запада, однако былых иллюзий Москва не питает.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
Россия и США могут сотрудничать в сфере ИИ, заявил Лавров
Заголовок открываемого материала