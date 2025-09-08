https://1prime.ru/20250908/lavrov-861964139.html

Россия готова возобновить разорванные с Западом отношения, заявил Лавров

МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Москва готова возобновить с Западом разорванные им же отношения, однако бизнеса, как раньше, уже быть не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Не мы разрывали отношения, не мы разрывали контакты. И если наши западные коллеги, включая словенских наших коллег, захотят эти отношения возобновить, мы будем к этому готовы, но, естественно, бизнеса как обычно, бизнеса, как в прошлом, уже быть не может", - сказал он в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. Как отметил Лавров, Россия будет выстраивать отношения с западными державами, держа в голове риски, заложенные в тех или иных сферах сотрудничества, включая опасность технологической зависимости. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова выстраивать взаимоуважительное и равноправное сотрудничество с странами Запада, однако былых иллюзий Москва не питает.

