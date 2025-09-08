https://1prime.ru/20250908/ledokol-861977079.html
"Росатом" завершил изготовление реакторов для ледокола "Россия"
"Росатом" завершил изготовление реакторов для ледокола "Россия" - 08.09.2025, ПРАЙМ
"Росатом" завершил изготовление реакторов для ледокола "Россия"
Машиностроители "Росатома" завершили изготовление ядерных реакторов для будущего самого мощного в мире атомного ледокола "Россия" проекта 10510 "Лидер",... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T19:49+0300
2025-09-08T19:49+0300
2025-09-08T19:49+0300
россия
арктика
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861014386_0:979:2048:2131_1920x0_80_0_0_11e44915501fe063bbbb17c6ae3d331a.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Машиностроители "Росатома" завершили изготовление ядерных реакторов для будущего самого мощного в мире атомного ледокола "Россия" проекта 10510 "Лидер", сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона атомной госкорпорации. "Завершилась контрольная сборка второй по счету реакторной установки РИТМ-400", - говорится в сообщении. Контрольная сборка - заключительный процесс в изготовлении "сердца" атомохода, в ходе которого проверяется совместимость всех элементов оборудования перед отправкой на верфь. В состав главной энергетической установки ледокола входит два реактора РИТМ-400. Первый реактор изготовили в мае 2025 года. Из-за высокой мощности оборудования, которая позволит "России" колоть четырехметровые льды, реакторным установкам дали имена русских богатырей – Добрыни Никитича и Ильи Муромца. Атомный ледокол "Россия" позволит осуществлять круглогодичную проводку судов в восточном секторе Северного морского пути, это необходимо для развития Арктики.
https://1prime.ru/20250901/ledokol-861607286.html
арктика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861014386_0:787:2048:2323_1920x0_80_0_0_7523172f1e1192782ea297f6ae824f5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арктика, росатом
"Росатом" завершил изготовление реакторов для ледокола "Россия"
"Росатом" завершил изготовление ядерных реакторов для атомного ледокола "Россия"
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Машиностроители "Росатома" завершили изготовление ядерных реакторов для будущего самого мощного в мире атомного ледокола "Россия" проекта 10510 "Лидер", сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона атомной госкорпорации.
"Завершилась контрольная сборка второй по счету реакторной установки РИТМ-400", - говорится в сообщении.
Контрольная сборка - заключительный процесс в изготовлении "сердца" атомохода, в ходе которого проверяется совместимость всех элементов оборудования перед отправкой на верфь.
В состав главной энергетической установки ледокола входит два реактора РИТМ-400. Первый реактор изготовили в мае 2025 года. Из-за высокой мощности оборудования, которая позволит "России" колоть четырехметровые льды, реакторным установкам дали имена русских богатырей – Добрыни Никитича и Ильи Муромца.
Атомный ледокол "Россия" позволит осуществлять круглогодичную проводку судов в восточном секторе Северного морского пути, это необходимо для развития Арктики
.
На ледокол "Ленинград" установили баки металловодной защиты