"Росатом" завершил изготовление реакторов для ледокола "Россия"

2025-09-08T19:49+0300

россия

арктика

росатом

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Машиностроители "Росатома" завершили изготовление ядерных реакторов для будущего самого мощного в мире атомного ледокола "Россия" проекта 10510 "Лидер", сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона атомной госкорпорации. "Завершилась контрольная сборка второй по счету реакторной установки РИТМ-400", - говорится в сообщении. Контрольная сборка - заключительный процесс в изготовлении "сердца" атомохода, в ходе которого проверяется совместимость всех элементов оборудования перед отправкой на верфь. В состав главной энергетической установки ледокола входит два реактора РИТМ-400. Первый реактор изготовили в мае 2025 года. Из-за высокой мощности оборудования, которая позволит "России" колоть четырехметровые льды, реакторным установкам дали имена русских богатырей – Добрыни Никитича и Ильи Муромца. Атомный ледокол "Россия" позволит осуществлять круглогодичную проводку судов в восточном секторе Северного морского пути, это необходимо для развития Арктики.

